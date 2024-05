SiComputer porta l'Italia al Computex 2024: tutto sul Productiva One

C’è un marchio italiano in volo per il Computex di Taiwan, la prestigiosa fiera mondiale che si terrà quest’anno dal 4 al 7 giugno presso il Taipei Nangang Exhibition Center: si tratta di SiComputer, che al Computex 2024 porterà il proprio nuovo Productiva One (qui tutti i dettagli).

L’Italia sarà rappresentata all’evento con un prodotto del tutto peculiare, insomma: “il classico all-in-one, ma completamente diverso“, così come descritto dallo stesso brand. Productiva One, infatti, si caratterizza per una struttura modulare che lo rende unico nel suo genere: un display IPS FullHD da 24 o 27 pollici (presto anche in versione da 32 pollici, con display touch super responsive), un piedistallo pivot regolabile e nel mezzo un computer con processore Intel Core e connettore JAE che permette l’integrazione delle parti senza alcun cavo. Tutto si incastra in un blocco unico, insomma, che permette l’evoluzione dell’hardware nel tempo ed il riadattamento continuo alle proprie necessità per rendere il Productiva One un modo di essere prima ancora che un modo di fare.

Si può sostituire il display così come si può sostituire la parte computazionale, risolvendo “by design” ogni problema di obsolescenza precoce e andando così oltre i limiti naturali che gli all-in-one si portano appresso. Questa novità ha molto da dire e il Computex 2024 porterà il verbo italiano nel mondo proprio grazie a SiComputer ed al proprio modello, già proiettato su una nuova versione “touch” per moltiplicarne ulteriormente le potenzialità:

Il nostro impegno è migliorare la vita delle persone con soluzioni tecnologiche innovative. Guidati da valori di bellezza, affidabilità, rispetto per l’ambiente e rapporto umano. Siamo il primo produttore italiano di dispositivi informatici, partner di riferimento per Microsoft e Intel, con una rete di 1.300 rivenditori attivi. Offriamo oltre 30 prodotti configurabili in più di 26.000 modi differenti, ponendo sempre al centro le esigenze dei clienti e la sostenibilità ambientale.

Il Computex 2024, improntato sul tema “Connecting AI”, sarà in centrato su aspetti cruciali quali l’Intelligenza Artificiale, i veicoli intelligenti, i semiconduttori e la tecnologia green. Previsti all’evento nuovi importanti annunci da Intel, AMD, Qualcomm e Nvidia. Presso lo stand M14013A (4° piano, Nangang Hall 1) sventolerà il tricolore di SiComputer ed i Productiva One saranno protagonisti assoluti della via italiana al pc all-in-one di nuova generazione.