SiComputer, quando IT vuol dire Italia

L'Italia può avere un produttore proprio di computer, scommettendo sull'hardware per PC con una produzione propria, nostrana, autenticamente tricolore? Non solo può farlo, ma deve farlo. E non solo deve farlo, ma lo ha già fatto. Proprio in Italia, infatti, è attivo ormai da ben 28 anni SiComputer, un marchio che nel tempo ha costruito forti basi tecnologiche e di competenza fino a diventare realtà consolidata. Non tutti potrebbero aver avuto la possibilità di accedere a prodotti del marchio e questo per un semplice motivo: le modalità distributive, che privilegiano una radicata rete di partner, vedono in questo canale le modalità di incontro e contatto con l'utenza finale.

Toccare con mano il marchio SiComputer è tuttavia doveroso perché è una grande storia tutta italiana per la quale molti capitoli sono ancora tutti da scrivere.

Conoscere è fondamentale per poi capire. Può ad esempio un produttore italiano di PC vendere più di Apple? Può un produttore italiano avere quote di mercato superiori ad Acer? Può una azienda tutta italiana tallonare nomi come Dell o Lenovo? La risposta è sempre la medesima: SiComputer.

Conoscere SiComputer

I numeri raccontano ormai una storia importantissima, in crescita costante ed ulteriore negli ultimi anni, per una realtà che rappresenta oggi non solo la vetta massima della produzione hardware per il mondo PC in Italia, ma che configura anche la partnership numero uno nel nostro Paese nei confronti di aziende quali Microsoft o Intel. Il marchio SiComputer non racchiude dunque in sé un ampio ventaglio di valori dettati dalla sua forte italianità, ma è anche garanzia prima di qualità e affidabilità, paradigmi imprescindibili che hanno consentito all'azienda di attraversare da protagonista due decenni che hanno scritto la rivoluzione informatica nel mondo.

SiComputer è dunque una grande storia tutta italiana e tutta da raccontare, perché attingere oggi a questo valore è un asset di cui il nostro Paese non può certo fare a meno. 2000mq dedicati alla produzione presso la sede da 5000 mq di Lugo (RA) e un ventaglio di prodotti sempre più vasto basano la propria solidità su una catena distributiva senza pari. L'obiettivo di tutti questi prodotti? “migliorare la vita di chi utilizza“, essenza stessa della qualità riversata nei materiali e nella solidità dei concept partoriti. Anni di leadership son qui a farsene testimoni.

Guardando alla storia del computing con una visione che vada oltre i semplici limiti generazionali, non bisogna chiedersi cosa possa fare l'IT per gli italiani, quanto più cosa gli italiani possano fare per l'IT. SiComputer è una risposta forte proprio per uno spunto di questo tipo, perché in ballo ci sono soluzioni personalizzate, design, originalità e una forte identità. Nonché sostenibilità, per un impegno di produzione energetica che va ben oltre le dichiarazioni di facciata per arrivare già oggi al 90% di copertura dei consumi attraverso fonti rinnovabili.

Capire SiComputer

La storia di SiComputer inizia nel 1993 e l'obiettivo dichiarato era fin da subito quello di diventare un punto di riferimento per l'IT italiana. La strada era tortuosa, ma SiComputer ha avuto il merito di definire una strategia propria senza passare per la comodità del mainstream: attenzione alla qualità, l'ascolto costante di clienti e rivenditori, passione per il prodotto e la fiducia guadagnata fino a diventare fedeltà al brand hanno generato basi solide su cui si è costruita una catena di 1300 rivenditori e un parco macchine attivo superiore alle 650 mila unità su tutto il territorio nazionale.

Chi ha già scelto SiComputer, sa cosa ha avuto a disposizione: qualità e design, assistenza e bassi consumi, in un rapporto virtuoso che premia la scelta “made in Italy” ben oltre quanto una visione superficiale dell'IT non possa suggerire. Sostenere il Made in Italy significa per noi onestà e lavoro di squadra, esperienza e passione in quello che facciamo. Favorire la crescita del know-how aziendale, affidato alle persone che fanno parte della nostra organizzazione, è alla base di ciò in cui crediamo. L’impegno nel fornire un prodotto affidabile, in linea con quelle che sono le aspettative dei nostri partner, è il nostro obiettivo quotidiano; che perseguiamo con dedizione e sensibilità. SiComputer

I numeri descrivono oggi una realtà con un catalogo da decine di marchi di prodotto distribuiti, migliaia di possibili configurazioni di computer disponibili e una rete di distribuzione forte e capillare.

L'esterofilia che contraddistingue gli italiani ci allontana spesso dalle nostre stesse qualità e dal nostro stesso potenziale. La pandemia ha però messo in evidenza in tutto il mondo l'importanza di saper costruire filiere locali ed ecco che l'Italia si accorge di averne una preziosa già in dote: con una produzione media annuale di 50 mila PC e un fatturato da 85 milioni (dati 2020), SiComputer è l'incarnazione di queste potenzialità. L'anno in corso sta già superando i trend, peraltro: la proiezione è di 70 mila unità vendute entro fine anno.

Scegliere SiComputer

Oggi il marchio sta costruendo la propria forza su canali quali il mercato IT professionale, PA, sanità, scuole, enti pubblici, aziende di livello enterprise, ma anche gaming e digital signage. Il tutto ruota attorno a ben 1300 partner che distribuiscono il marchio SiComputer in un rapporto simbiotico che li rende ambasciatori prima ancora che rivenditori.

Queste le famiglie di prodotto oggi disponibili presso i partner dislocati su tutto il territorio nazionale:

Linea Activa

Grandi prestazioni dal cuore verde e dai consumi contenuti, ideali per sfruttare al meglio gli spazi e accompagnarti nelle necessità quotidiane;

Grandi prestazioni dal cuore verde e dai consumi contenuti, ideali per sfruttare al meglio gli spazi e accompagnarti nelle necessità quotidiane; Linea Productiva

Productiva è una soluzione pensata per il lavoro di tutti i giorni, soddisfa razionalmente le tue esigenze senza compromessi. Potenza ed eleganza per le scrivanie di piccole e grandi imprese;

Productiva è una soluzione pensata per il lavoro di tutti i giorni, soddisfa razionalmente le tue esigenze senza compromessi. Potenza ed eleganza per le scrivanie di piccole e grandi imprese; Linea Nauta

Quattro linee di prodotti per ogni ambiente: la serie E è un'entry level per il mondo educativo, la serie C possiede le migliori prestazioni mobili, la serie P è pensata per l'uso professionale e la serie W include straordinarie workstation mobili;

Quattro linee di prodotti per ogni ambiente: la serie E è un'entry level per il mondo educativo, la serie C possiede le migliori prestazioni mobili, la serie P è pensata per l'uso professionale e la serie W include straordinarie workstation mobili; Linea Extrema

La potenza necessaria per supportare la crescita aziendale e l'affidabilità degli standard prestazionali.

Personalizzazione è identità

Tra le righe di queste linee di prodotto, esistono inoltre infinite sfumature ulteriori rese possibili da un valore che nessun altro produttore è in grado di garantire: l'estrema libertà nella personalizzazione dei singoli prodotti, anche su ordini minimi. Ogni modello può dunque essere unico sia nella forma che nella sostanza, con loghi aziendali, colori, effetti lucido/opaco, stampe in quadricromia con tecnologia UV.

La flessibilità è totale: ogni acquirente può richiedere, sia per piccole che per grandi commesse, configurazioni ad hoc che possano sposare completamente le necessità, i gusti e le strategie a monte dell'acquisto. Ecco quindi che il computer diventa qualcosa di più di un semplice strumento di lavoro: è identità, è carattere, è squadra. SiComputer vuol guardare al PC in modo organico coprendone verticalmente tutte le esigenze: la personalizzazione è il “plus” che il gruppo offre ad ogni cliente per portare alle estreme conseguenze la valorizzazione del cliente stesso ed il suo rapporto con il PC.

Sposare questo tipo di filosofia e trovare un rivenditore per la scelta del proprio nuovo pc è semplice: i riferimenti li mette a disposizione direttamente SiComputer, qui.

IT come Italia

Accedere a prodotti SiComputer significa mettersi tra le braccia comode del made in Italy con garanzia di assistenza e certificazione ISO 9001:2015. In qualità di azienda fortemente impegnata sul tema della sostenibilità, inoltre, inevitabilmente gran parte della gamma è certificata Energy Star con uno sguardo di particolare attenzione ai consumi: un valore aggiunto che non è soltanto appendice, ma che fa parte di un preciso modo di pensare il computing e l'innovazione.

Le rivendite autorizzate sono il canale diretto tra acquirente e azienda, per un rapporto privilegiato che vuol basarsi anzitutto su fiducia e affidabilità. Su questo SiComputer ha costruito la propria importanza fin qui e su questo intende costruire il prossimo importante capitolo di crescita. Questo, del resto, impone e pretende tutto quel che vuol orgogliosamente dirsi “made in Italy“, anche laddove il contesto è quello tecnologico.

SiComputer è oggi l'avanguardia prima dell'IT nostrano nel mondo PC: prova a chiedere al tuo rivenditore, saprà confermartelo.

In collaborazione con SiComputer