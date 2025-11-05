Sicurezza all-in-one con Norton: sconti fino al 66%

In un contesto come quello odierno, in cui siamo sempre connessi e di conseguenza potenzialmente esposti a ogni rischio online, proteggere i nostri dispositivi significa tenere al sicuro i dati personali custoditi al loro interno, quelli sincronizzati sul cloud e la privacy. È esattamente di questo che si occupa Norton, da sempre leader nel settore della cybersecurity che sta proponendo sconti fino al 66% sugli abbonamenti alle proprie soluzioni.

Le offerte sugli abbonamenti di Norton

La software house propone quattro formule, differenziate tra loro per le funzionalità integrate: Plus, 360 Standard, 360 Deluxe e 360 Advance. Tutte hanno in dotazione la tecnologia antivirus avanzata e costantemente aggiornata che tiene lontani malware e ransomware, un password manager multipiattaforma e uno spazio sul cloud per il backup crittografato dei documenti e dei contenuti. Ci sono poi una VPN utile per navigare in modo anonimo nascondendo il traffico e l’indirizzo IP, strumenti avanzati per la tutela dei minori, il Dark Web Monitoring che avvisa tempestivamente in caso di violazione degli account e un’assistenza dedicata. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

Si parte da soli 1,67 euro al mese per l’abbonamento mensile, grazie agli sconti fino al 66% proposti oggi da Norton. Una cifra davvero irrisoria, considerando quanto incluso. La compatibilità è garantita con dispositivi Windows, macOS, Android e iOS e c’è la possibilità di configurare la suite su un massimo di dieci apparecchi.

È inoltre prevista la possibilità di ottenere un rimborso completo della spesa entro 14 giorni dalla sottoscrizione in caso di abbonamento mensile ed entro 60 giorni per quello annuale. La soluzione è proposta da una delle aziende più longeve nel campo della sicurezza informatica e che ha ottenuto più di 56.100 recensioni su Trustpilot con un voto medio pari a 4,6 stelle su 5.