Quattro formule con antivirus, VPN e molto altro: scegli la soluzione di Norton più adatta alle tue esigenze e risparmia con le offerte.
Sicurezza all-in-one con Norton: sconti fino al 66%
Sicurezza
In un contesto come quello odierno, in cui siamo sempre connessi e di conseguenza potenzialmente esposti a ogni rischio online, proteggere i nostri dispositivi significa tenere al sicuro i dati personali custoditi al loro interno, quelli sincronizzati sul cloud e la privacy. È esattamente di questo che si occupa Norton, da sempre leader nel settore della cybersecurity che sta proponendo sconti fino al 66% sugli abbonamenti alle proprie soluzioni.

Le offerte sugli abbonamenti di Norton

La software house propone quattro formule, differenziate tra loro per le funzionalità integrate: Plus, 360 Standard, 360 Deluxe e 360 Advance. Tutte hanno in dotazione la tecnologia antivirus avanzata e costantemente aggiornata che tiene lontani malware e ransomware, un password manager multipiattaforma e uno spazio sul cloud per il backup crittografato dei documenti e dei contenuti. Ci sono poi una VPN utile per navigare in modo anonimo nascondendo il traffico e l’indirizzo IP, strumenti avanzati per la tutela dei minori, il Dark Web Monitoring che avvisa tempestivamente in caso di violazione degli account e un’assistenza dedicata. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

Le soluzioni di Norton

Si parte da soli 1,67 euro al mese per l’abbonamento mensile, grazie agli sconti fino al 66% proposti oggi da Norton. Una cifra davvero irrisoria, considerando quanto incluso. La compatibilità è garantita con dispositivi Windows, macOS, Android e iOS e c’è la possibilità di configurare la suite su un massimo di dieci apparecchi.

È inoltre prevista la possibilità di ottenere un rimborso completo della spesa entro 14 giorni dalla sottoscrizione in caso di abbonamento mensile ed entro 60 giorni per quello annuale. La soluzione è proposta da una delle aziende più longeve nel campo della sicurezza informatica e che ha ottenuto più di 56.100 recensioni su Trustpilot con un voto medio pari a 4,6 stelle su 5.

Davide Tommasi
