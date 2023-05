Sicurezza e banda illimitata a 2 euro al mese? La risposta è Cyberghost

Desideri mettere i tuoi dati in sicurezza ma non hai la minima idea di come? Cyberghost VPN ti offre la possibilità di navigare in modo sicuro e anonimo sul web.

Cyberghost si impegna a tutelare la tua privacy e, a tal fine, protegge i tuoi dati e li mantiene anonimi, evitando di condividerli con ISP, enti governativi o occhi indiscreti.

La navigazione online può rappresentare una minaccia per la privacy dei nostri dati sensibili, pertanto è fondamentale proteggere le nostre attività da soggetti pericolosi.

Con CyberGhost VPN, il tuo traffico online viene criptato e il tuo vero indirizzo IP viene nascosto, indipendentemente dal tipo di attività che svolgi: streaming, torrent, gaming, acquisti, operazioni bancarie o semplice navigazione, tutto sarà sempre protetto.

Oltre alla sicurezza dei dati, cosa riesce a fare Cyberghost?

Con Cyberghost puoi selezionare la tua posizione preferita mantenendo anonimo il tuo indirizzo. Puoi scegliere tra 91 paesi diversi e accedere a offerte esclusive regionalmente limitate in paesi diversi dal tuo.

Inoltre, potrai godere di una connessione internet completamente sicura e con banda illimitata grazie alla crittografia AES a 256 bit.

Quando utilizzi il Wi-Fi pubblico potrai disporre di una protezione eccellente per prevenire l’accesso ai tuoi dati personali da parte di soggetti terzi.

Cyberghost può essere installata su ogni tipologia di dispositivo e di sistema operativo. Ciò vuol dire che funziona su Windows, Mac, iOS, Android e Linux, ma anche su ogni SmartTV.

Inoltre, con un solo account puoi proteggere fino a 7 dispositivi, tutelandoli in questo modo da ogni tipo di minaccia online.

La grandiosità di questo servizio VPN trova il suo culmine con lo sconto dell’82% sul prezzo di listino dell’abbonamento.

Ciò vuol dire che se sottoscrivi un abbonamento biennale, pagherai soltanto 2,19 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per procedere:

Se non sei soddisfatto del servizio (ne dubitiamo!), potrai avvalerti di una garanzia di rimborso fino a 45 giorni.

