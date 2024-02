Sicurezza e privacy con piani di archiviazione cloud di Internxt

Internxt presenta una soluzione completa e sicura per la gestione dei dati online, con una suite di servizi cloud crittografati e sicuri per proteggere file e informazioni personali.

Internxt offre una gamma di piani con funzionalità complete per la privacy, adatti a ogni esigenza. Dai piani per le aziende con opzioni mensili o annuali, ai piani per uso individuale, con opzioni da 200GB a 10TB. Tutti i piani includono archiviazione e condivisione di file criptati, accesso da qualsiasi dispositivo e accesso completo ai servizi di Internxt.

Cosa offre Internxt:

Archiviazione cloud sicura: Con Internxt Drive è possibile archiviare i propri file in modo sicuro e protetto.

Condivisione file: Internxt Send consente di condividere documenti, immagini e video di grandi dimensioni in modo sicuro e privato. La crittografia end-to-end assicura che solo il destinatario designato possa accedere ai file.

Backup automatico: Internxt Photos permette di salvare e sincronizzare foto in modo automatico e sicuro rendendoli sempre accessibili da qualsiasi dispositivo.

Privacy: Internxt è progettato per proteggere la tua privacy online e non memorizza le password o altri dati personali, tutti i dati sono crittografati sia in fase di archiviazione che durante la trasmissione.

Open-Source : Il codice sorgente Internxt è pubblico e accessibile su GitHub, il che rende possibile controllare e verificare personalmente la sicurezza dei servizi.

Certificato e verificato: Internxt è stato verificato e certificato in modo indipendente da Securitum, ed è totalmente conforme al GDPR.

Velocità e affidabilità: Grazie a un’infrastruttura distribuita e a server veloci dislocati in tutta l’Unione Europea, Internxt riesce ad offrire prestazioni elevate e affidabili in qualsiasi momento.

Internxt permette di testare i suoi servizi con un piano gratuito che include fino a 10GB di archiviazione a costo zero per sempre. Per provare gratuitamente Intenxt clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.