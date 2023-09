Sicurezza informatica, con Sophos hai qualità/prezzo assicurati

Poiché le minacce informatiche sono in continua evoluzione, è essenziale assicurarsi che il software antivirus sia aggiornato e in grado di fornire una protezione adeguata. Non aspettare, cambia subito antivirus per ottenere la migliore sicurezza.

Con quale? Sophos Home per Windows, una protezione affidabile ed efficace, in quanto dotato delle più recenti tecnologie.

La protezione è di livello aziendale e potrai garantire la massima sicurezza ai tuoi dispositivi con questo antivirus.

Grazie alle sue caratteristiche uniche e ai prezzi competitivi, Sophos si distingue dalla massa delle soluzioni software antivirus disponibili.

Approfitta di questa straordinaria offerta: puoi ottenere uno sconto del 25% sul primo anno di abbonamento, pagando così solo 37,46 euro invece dei soliti 49,95 euro.

Puoi anche risparmiare il 25% sull’abbonamento biennale o triennale, pagando rispettivamente solo 67,46 euro e 86,21 euro: un vero affare.

Sophos Antivirus: offerta completa super scontata

Proteggi i tuoi dati personali e tienili lontani da crittografie non autorizzate con Sophos Home per Windows, la tecnologia anti-ransomware avanzata di cui puoi fidarti.

Aggiorna l’antivirus Sophos e sfruttate le sue potenti capacità di scansione del malware e il sistema di rilevamento delle minacce basato sull’intelligenza artificiale per proteggere il tuo dispositivo da virus, worm, bot, trojan e altro ancora.

Puoi proteggere i tuoi dati anche dai rischi ransomware con questa soluzione di sicurezza completa che fornisce anche protezione di rete e privacy online, bloccando tutti i siti web dannosi o compromessi.

L’antivirus è sempre all’opera, per individuare e distruggere ogni virus che possa entrare nel sistema. È inoltre dotato di un filtro parentale per una maggiore protezione.

Agisci in fretta e approfitta dell’offerta a tempo limitato per Sophos Home. Clicca sul link sottostante per selezionare il tuo piano di abbonamento ed effettuare l’acquisto. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.