Sicurezza informatica: per le aziende ora c'è NordStellar, scopri come funziona

La sicurezza informatica è sempre più importante e richiede il ricorso a strumenti avanzati, in grado di offrire una difesa concreta contro le minacce. Per le aziende, in particolare, è di vitale importanza poter contare su sistemi di difesa in grado di prevenire i rischi e annullare i tentativi di attacco.

Per proteggere la propria azienda, gli account dei dipendenti e i dati dei clienti è oggi possibile affidarsi a NordStellar, il nuovo servizio di sicurezza informatica per le aziende lanciato da Nord Security, i creatori di NordVPN.

Per provare subito NordStellar è possibile richiedere una demo, tramite il sito ufficiale accessibile di seguito.

Una protezione completa per l’azienda con NordStellar

Il servizio di NordStellar garantisce una protezione multi-livello contro le minacce informatiche, garantendo una difesa dei sistemi informatici dell’azienda e dei dati dei propri dipendenti e dei clienti. NordStellar opera, infatti, in vari modi, andando ad identificare i rischi legati a possibili falle nei sistemi che potrebbero compromettere la sicurezza.

Il sistema, inoltre, prevede una protezione avanzata contro la sottrazione dei dati e il furto degli account. NordStellar, inoltre, è in grado di monitorare il dark web alla ricerca di possibile minacce, con l’obiettivo di prevenire gli attacchi.

Per le aziende alla ricerca di un modo per migliorare la sicurezza informatica, quindi, il servizio di Nord Security può fare la differenza, anche grazie alla sua capacità di adattarsi alle esigenze del singolo cliente. Per questo motivo, NordStellar è disponibile con una demo, che consente di verificare in anticipo le caratteristiche del sistema di protezione.

Per saperne di più è possibile raggiungere il sito ufficiale e poi premere sul tasto Get a demo, inserendo tutti i dati richiesti. In breve tmepo si riceveranno tutte le informazioni del caso e sarà possibile iniziare a provare la protezione garantita da NordStellar.