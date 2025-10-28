Sicurezza online a prova di hacker: c'è il 60% di sconto sui prodotti AVG

L’avvicinarsi delle festività di fine anno non è solo un’occasione da sfruttare per risparmiare grazie alle offerte del Black Friday, ma anche un momento in cui tenere alta la guardia per le possibili truffe online di cybercriminali e utenti malintenzionati. Da qui la necessità di dotarsi di un sistema di sicurezza a prova di hacker.

Uno dei migliori prodotti che va in questa direzione lo offre AVG, noto marchio per i suoi strumenti di sicurezza informatica. Tra le altre cose, proprio in questi giorni è disponibile uno sconto del 60% su AVG Internet Security e AVG Ultimate, i due piani più completi per innalzare al massimo grado il livello di sicurezza e privacy online, con prezzi a partire da 3,13 euro al mese.

Vai all’offerta sui prodotti AVG

AVG Internet Security e Ultimate in offerta

I prodotti di cybersicurezza del marchio AVG offrono una protezione avanzata contro siti web fraudolenti, hacker e virus. Uno dei suoi fiori all’occhiello è la tecnologia proattiva, basata sull’intelligenza artificiale, in grado di trovare in qualsiasi momento eventuali malware, virus e altre minacce digitali.

Un altro importante elemento di entrambi i pacchetti è la salvaguardia delle performance dei dispositivi su cui viene installato l’antivirus, attraverso la correzione di file indesiderati e di impostazioni non indispensabili che compromettono le prestazioni dei propri device.

Con il piano Ultimate, inoltre, ci si assicura anche la protezione dai sui siti contraffatti, la difesa dei propri dati personali e un servizio clienti premium attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

L’offerta sui prodotti Internet Security e Ultimate di AVG, grazie alla quale si può beneficiare di uno sconto del 60%, è disponibile per un periodo di tempo limitato. Qualora poi il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Vai all’offerta sui prodotti AVG