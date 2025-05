Sicurezza online e protezione antivirus avanzate: 66% di sconto su Norton 360 Advanced

I recenti casi di data breach hanno messo in allarme molte persone, giustamente preoccupate per la sicurezza dei propri dati conservati sui loro dispositivi tech come computer e smartphone. Per difendersi da violazioni di dati, malware, attacchi hacker e phishing non basta più un semplice antivirus, per quanto potente esso sia: c’è bisogno di qualcosa di più.

Ad oggi se si vuole navigare in sicurezza sul web è necessario fare affidamento su una suite di cybersecurity con funzionalità avanzate, tra cui VPN, backup nel cloud, monitoraggio del Dark Web e difesa dell’identità digitale. Quelle appena elencate sono le caratteristiche del piano Advanced di Norton 360, il nuovo pacchetto per la sicurezza online realizzato da Norton per garantire la massima tranquillità a chi rimane connesso 24 ore su 24.

In questi giorni è possibile approfittare di uno sconto del 66%, che porta il prezzo del piano Norton 360 Advanced a 3,75 euro al mese per un anno. Il piano appena citato offre una protezione per dieci dispositivi in contemporanea tra PC Windows, Mac, smartphone e tablet, con una garanzia di 30 giorni a partire dalla data di acquisto qualora non dovesse soddisfare le aspettative iniziali.

Protezione dalle minacce in tempo reale, VPN e account social sicuri

Con Advanced gli utenti Norton si assicurano una protezione dalle minacce in tempo reale, una VPN premium e account social sicuri. Tra i principali punti di forza del pacchetto si annovera infatti l’antivirus pluripremiato dell’azienda statunitense, capace di garantire una difesa adeguata contro le minacce online, sia quelle esistenti che quelle nuove.

All’antivirus si aggiunge una VPN illimitata, attraverso cui è possibile navigare in completo anonimato e senza il tracciamento delle attività svolte online. L’altro vantaggio più significativo è lo strumento Social Media Monitoring, per una maggiore sicurezza degli account sui social media.

L’offerta sul pacchetto Norton 360 Advanced con sconto del 66% è valida per un periodo di tempo limitato.