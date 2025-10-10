 Sicurezza online fino al 2028 con l'offerta per la VPN di Surfshark
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sicurezza online fino al 2028 con l'offerta per la VPN di Surfshark

87% di sconto e 3 mesi gratis se sceglie di attivare l'abbonamento biennale alla VPN premium di Surfshark: solo vantaggi con questa offerta.
Sicurezza online fino al 2028 con l'offerta per la VPN di Surfshark
Sicurezza VPN
87% di sconto e 3 mesi gratis se sceglie di attivare l'abbonamento biennale alla VPN premium di Surfshark: solo vantaggi con questa offerta.

Ti segnaliamo l’offerta con sconto 87% e 3 mesi gratis proposta in questo momento da Surfshark per la sua VPN premium. È il servizio giusto a cui affidarsi per proteggere dati e privacy durante la navigazione e qualsiasi altra attività svolta online. La sua rete è composta da oltre 3.200 server distribuiti in 100 paesi nel mondo. La puoi configurare e usare su un numero illimitato di dispositivi in contemporanea.

Attiva la VPN a 1,99 €/mese

VPN: sconto 87% e 3 mesi gratis con Surfshark

Nascondere il proprio indirizzo IP non solo permette di evitare blocchi e censure, ma anche il tracciamento, evitando così che siano raccolti dati personali utilizzati poi dai big delle pubblicità per profilarci e mostrarci inserzioni personalizzate. Ci sono anche il generatore di email mascherate per le registrazioni degli account, l’antivirus che individua ed elimina ogni forma di malware e la garanzia soddisfatti o rimborsati che permette di recuperare la spesa per intero entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per scoprire tutti gli altri dettagli a proposito delle funzionalità incluse.

I piani di Surfshark in offerta: fino a -87% per la VPN

Per andare incontro alle esigenze di tutti, il provider ha scelto di mettere a disposizione tre piani tra i quali scegliere: Starter è quello più economico, poi c’è l’intermedio One e infine One+, il più completo del trio. Quest’ultimo ha in dotazione anche lo strumento Incogni che si occupa di rimuovere automaticamente le informazioni dell’utente archiviate dai broker nei database online, spesso a sua insaputa.

Attiva la VPN a 1,99 €/mese

In conclusione, l’offerta in corso ti permette di attivare l’abbonamento biennale alla VPN premium di Surfshark con prezzi a partire da soli 1,99 euro al mese, approfittando di uno sconto dell’87% sul listino. Inoltre, sono inclusi 3 mesi gratis extra per navigare in modo anonimo e sicuro fino all’inizio del 2028. Cosa chiedere di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La VPN premium di Surfshark a 1,99 €/mese con 3 mesi gratis

La VPN premium di Surfshark a 1,99 €/mese con 3 mesi gratis
VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta con un prezzo super

VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta con un prezzo super
Surfshark: un solo account, dispositivi illimitati

Surfshark: un solo account, dispositivi illimitati
Costa meno di 5€ al mese e ti protegge da tutto: ExpressVPN al 68% di sconto

Costa meno di 5€ al mese e ti protegge da tutto: ExpressVPN al 68% di sconto
La VPN premium di Surfshark a 1,99 €/mese con 3 mesi gratis

La VPN premium di Surfshark a 1,99 €/mese con 3 mesi gratis
VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta con un prezzo super

VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta con un prezzo super
Surfshark: un solo account, dispositivi illimitati

Surfshark: un solo account, dispositivi illimitati
Costa meno di 5€ al mese e ti protegge da tutto: ExpressVPN al 68% di sconto

Costa meno di 5€ al mese e ti protegge da tutto: ExpressVPN al 68% di sconto
Davide Tommasi
Pubblicato il
10 ott 2025
Link copiato negli appunti