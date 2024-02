Sicurezza online garantita con ExpressVPN: 49% di sconto

Se sei alla ricerca di una soluzione affidabile per proteggere la tua attività online e navigare in modo privato mantenendo un indirizzo IP italiano, c’è ExpressVPN. Approfitta della promozione speciale: ottieni il 49% di sconto sul piano annuale, pagando solo 6,37 euro al mese anziché 12,37 euro con 3 mesi aggiuntivi inclusi.

Compatibile con tutti i tuoi dispositivi

Per usufruire del servizio ExpressVPN dovrai, innanzitutto, abbonarti e scaricare l’applicazione sul tuo dispositivo. Dopodiché potrai collegarti a uno dei tanti server, anche italiani, e accedere a tutti i vantaggi che offre. Puoi mascherare il tuo indirizzo IP, proteggere la tua privacy e crittografare la tua connessione per restare sempre al sicuro online.

ExpressVPN è un servizio rinomato per la sua politica no-log, oltre che per l’ampia compatibilità con la maggior parte dei sistemi operativi e i dispositivi, browser inclusi. Un singolo abbonamento, per navigare in totale anonimato quando, dove e come vuoi. Anche su reti Wi-Fi pubbliche, note per non essere affidabili.

Se hai bisogno di aiuto per scegliere la miglior posizione VPN per un sito o un servizio specifico, puoi sempre rivolgerti al supporto ExpressVPN. Per ottenere risultati migliori, scegli sempre la posizione del server più vicina alla tua posizione geografica reale. Ma puoi sempre scegliere anche un server estero, nel caso tu voglia superare eventuali restrizioni geografiche.

Ottieni 12 mesi di servizio ExpressVPN più 3 mesi aggiuntivi, con accesso illimitato a server ad alta velocità e supporto clienti disponibile 24/7, con uno sconto del 49% sul piano annuale. Il prezzo mensile scende così a soli 6,37 euro al mese anziché 12,37 euro, come da listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.