Sicurezza online immediata: 60% di sconto sui prodotti AVG

L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato: a beneficiarne sono i prodotti AVG Internet Security e AVG Ultimate.
L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato: a beneficiarne sono i prodotti AVG Internet Security e AVG Ultimate.
Gli utenti che hanno la necessità di mettere in sicurezza i loro dispositivi quando navigano online nel più breve tempo possibile possono rivolgersi a una soluzione di cybersecurity completa. Non è un caso che negli ultimi tempi le principali aziende informatiche abbiano concentrato i loro sforzi nell’offrire agli utenti pacchetti all-in-one utilizzabili nell’immediato.

Tra i prodotti più riusciti segnaliamo Internet Security e Ultimate di AVG, che garantiscono sicurezza e privacy online di livello avanzato senza sacrificare le prestazioni dei dispositivi in uso. In questi giorni entrambe le soluzioni di AVG sono in sconto del 60% per un anno, con prezzi rispettivamente di 3,13 euro e 4,33 euro al mese più una garanzia di rimborso di 30 giorni.

AVG sconta del 60% i prodotti Internet Security e Ultimate

Il pacchetto AVG Internet Security è l’ideale per gli utenti privati e le aziende che cercano una protezione avanzata contro virus, siti web fraudolenti e hacker. Uno dei fiori all’occhiello del prodotto è la tecnologia proattiva basata sull’intelligenza artificiale, in grado di individuare in ogni momento l’eventuale presenza di virus e malware e mantenere il computer al sicuro.

Sempre con AVG Internet Security gli utenti beneficiano di una protezione affidabile contro le truffe online. Gran parte del merito è da attribuire al sofisticato firewall di AVG, capace di mantenere alla larga i cybercriminali dai file conservati nella memoria interna del PC.

Il pacchetto completo AVG Ultimate aggiunge a tutto questo la navigazione privata tramite il servizio proprietario Secure VPN, il blocco del tracciamento online da parte degli inserzionisti tramite la soluzione AntiTrack, più l’ottimizzazione delle prestazioni e dello spazio di archiviazione grazie alla funzionalità AVG TuneUp.

L’offerta sui prodotti AVG, che permette di beneficiare di uno sconto del 60% per 12 mesi, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ott 2025

Federico Pisanu
14 ott 2025
