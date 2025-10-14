Sicurezza online immediata: 60% di sconto sui prodotti AVG

Gli utenti che hanno la necessità di mettere in sicurezza i loro dispositivi quando navigano online nel più breve tempo possibile possono rivolgersi a una soluzione di cybersecurity completa. Non è un caso che negli ultimi tempi le principali aziende informatiche abbiano concentrato i loro sforzi nell’offrire agli utenti pacchetti all-in-one utilizzabili nell’immediato.

Tra i prodotti più riusciti segnaliamo Internet Security e Ultimate di AVG, che garantiscono sicurezza e privacy online di livello avanzato senza sacrificare le prestazioni dei dispositivi in uso. In questi giorni entrambe le soluzioni di AVG sono in sconto del 60% per un anno, con prezzi rispettivamente di 3,13 euro e 4,33 euro al mese più una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Il pacchetto AVG Internet Security è l’ideale per gli utenti privati e le aziende che cercano una protezione avanzata contro virus, siti web fraudolenti e hacker. Uno dei fiori all’occhiello del prodotto è la tecnologia proattiva basata sull’intelligenza artificiale, in grado di individuare in ogni momento l’eventuale presenza di virus e malware e mantenere il computer al sicuro.

Sempre con AVG Internet Security gli utenti beneficiano di una protezione affidabile contro le truffe online. Gran parte del merito è da attribuire al sofisticato firewall di AVG, capace di mantenere alla larga i cybercriminali dai file conservati nella memoria interna del PC.

Il pacchetto completo AVG Ultimate aggiunge a tutto questo la navigazione privata tramite il servizio proprietario Secure VPN, il blocco del tracciamento online da parte degli inserzionisti tramite la soluzione AntiTrack, più l’ottimizzazione delle prestazioni e dello spazio di archiviazione grazie alla funzionalità AVG TuneUp.

L’offerta sui prodotti AVG, che permette di beneficiare di uno sconto del 60% per 12 mesi, è valida per un periodo di tempo limitato.