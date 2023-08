Sicurezza Online IMMEDIATA con questa soluzione 3 in 1 a -68%

Ottieni subito sicurezza online immediata su tutti i tuoi dispositivi connessi grazie a una soluzione professionale, ma economica, oggi in forte promozione. Attiva ora NordVPN Back to School! Oltre al 68% di sconto ricevi anche in regalo 3 mesi extra gratis con prezzo bloccato per 2 anni. Niente male vero? Il vantaggio è che hai dalla tua parte un sistema 3 in 1 con funzionalità all’avanguardia contro qualsiasi minaccia.

Per ottenere tutto questo risparmio unito a ricche funzioni per la tua protezione online devi scegliere il Piano Completo che include una potente VPN in grado di fornirti un nuovo indirizzo IP, una posizione virtuale differente e oltre 5700 server che forniscono larghezza di banda illimitata e una connessione dati senza limiti né censure e una crittografia AES 256 bit per il 100% dell’anonimato. Ovviamente non è finita qui. Dai un’occhiata alle altre due funzioni incluse in questo bundle.

Sicurezza Online al completo con NordLocker e NordPass

Con NordVPN Piano Completo, oggi al 68% di sconto e 3 mesi extra gratis grazie alla promo Back to School, ottieni anche due altre app molto utili per la tua sicurezza online. Infatti, hai a dispositizione NordLocker. Questo spazio cloud di 1TB ti permette di archiviare e condividere file, contenuti multimediali e tanto altro su tutti i tuoi dispositivi e con altri utenti. Tutto protetto da crittografia end-to-end e un sistema a conoscenza zero.

Inoltre, hai anche a disposizione NordPass. Questo password manager multidispositivo ti permette di generare, archiviare, proteggere e compilare automaticamente le tue credenziali di accesso, i dati della tua carta di credito, informazioni di accesso e molto altro ancora. Anche in questo caso la protezione con crittografia end-to-end garantisce una sicurezza avanzata e invalicabile. Avrai tutto a portata di mano grazie alla licenza che ti permette di installare queste 3 soluzioni su 6 dispositivi contemporaneamente.

