La sicurezza online a 90 secondi da te con l'offerta di ExpressVPN

Sconto fino al 73% e 4 mesi gratis per l'abbonamento biennale a ExpressVPN: più che una Virtual Private Network,una soluzione all-in-one.
Sconto fino al 73% e 4 mesi gratis per l'abbonamento biennale a ExpressVPN: più che una Virtual Private Network,una soluzione all-in-one.
Ti basta scaricare l’app scegliendo la versione giusta per il tuo dispositivo, installarla ed è subito pronta: la promozione di ExpressVPN con lo sconto fino al 73% sull’abbonamento biennale ti permette di essere subito protetto online, a un prezzo molto conveniente. È compatibile con smartphone, tablet, computer e molto altro ancora. Vediamo di cosa si tratta e perché conviene approfittarne finché in tempo.

L’offerta di ExpressVPN: sconto 73% e 4 mesi gratis

È una VPN che ti permette di teletrasportarti istantaneamente su server in 105 paesi del mondo, ottenendone l’indirizzo IP e mascherando il tuo reale. Questo abilita una serie di protezioni avanzate per la privacy, come la navigazione anonima, il blocco di qualsiasi forma di tracciamento e l’accesso a contenuti filtrati su base geografica. Inoltre, la politica zero-log assicura che nessun dato sia mai salvato o condiviso. Dai uno sguardo al sito ufficiale per scoprire tutti gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche e delle funzionalità incluse.

Scegli l’abbonamento biennale con formula Base, Avanzato o Pro, a seconda delle tue esigenze. La promozione in corso propone prezzi da soli 4,49 dollari al mese, grazie allo sconto fino al 73% sul listino a cui si aggiungono 4 mesi gratis. In altre parole, potrai contare sul servizio fino al febbraio 2028. C’è anche la garanzia di rimborso che ti permette di recuperare la spesa per intero entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Caratteristiche avanzate come i server offuscati, la tecnologia Threat Manager che ferma i tracker e rende inoffensivi i domini sospetti, la gestione di connessioni in parallelo e MediaStreamer per i contenuti multimediali sono alcuni dei punti di forza messi a disposizione da ExpressVPN. Più che una Virtual Private Network è una vera e propria soluzione all-in-one per la cybersecurity e per ogni attività online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ott 2025

Davide Tommasi
20 ott 2025
