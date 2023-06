Sicurezza quadruplicata con PureMax di PureVPN: ecco perché

Sicurezza quadruplicata con PureMax. Si tratta di un pacchetto completo offerto da PureVPN, rinomato fornitore globale nel campo delle reti private virtuali, che comprende quattro componenti essenziali.

Questi componenti includono una VPN ad alta velocità, un affidabile password manager, crittografia dei file all’avanguardia e un efficiente gestore della privacy.

Durante questo periodo promozionale, PureVPN offre un prezzo scontato di 4,99 euro al mese per il suo piano biennale, rispetto al prezzo normale di 19,95 euro. Inoltre, i clienti riceveranno tre mesi aggiuntivi di servizio senza costi nascosti.

Sicurezza quadruplicata con PureMax: ecco perché

Sicurezza quadruplicata con PureMax. Il piano offerto da PureVPN è perfettamente adatto per l’uso quotidiano, sia per famiglie che per aziende.

Una delle sue caratteristiche distintive è l’eccezionale velocità di download, che lo rende uno dei preferiti dai giovani, in particolare da quelli appassionati di videogiochi.

Incluso nel pacchetto è l’applicazione PureKeep, che si integra perfettamente con il sistema. Questo servizio innovativo offre la comodità di archiviare in modo sicuro un numero illimitato di password, nonché la possibilità di generarne di nuove quando necessario.

Inoltre, questa funzione è compatibile con un massimo di 10 dispositivi, offrendo flessibilità e praticità su più piattaforme.

Un’altra offerta chiave è il servizio PureEncrypt, che offre agli utenti la garanzia di una sicurezza di alto livello e utilizza la crittografia più potente disponibile a livello globale.

Inoltre, c’è PurePrivacy, uno strumento di gestione della privacy personale che migliora notevolmente la tua sicurezza online inviando automaticamente richieste alle aziende per la rimozione delle tue informazioni personali.

Ora puoi accedere a tutto questo al prezzo basso di 4,99 euro al mese per un totale di due anni, con ulteriori tre mesi come bonus gratuito.

Approfitta del piano PureMax di PureVPN e goditi uno straordinario sconto del 75% per la durata di 24 mesi. Non esitare: attiva subito il tuo piano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.