Sicurezza: utilizzi questi strumenti per il tuo sito web?

Un sito web di successo è anche – e soprattutto – un sito web sicuro. Ma sei certo di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per rendere le tue pagine a prova di hacker? Insieme al team di SiteGround, da diciotto anni al servizio di migliaia di webmaster nel mondo, scopriamo quali sono gli immancabili per la protezione totale di un sito web.

1. SSL

Un certificato SSL è uno strumento indispensabile per ogni sito web, poiché in grado di crittografare la connessione tra il browser dei visitatori e il server in modo che i dati trasmessi (dalle credenziali ai dati delle carte di credito) non possano essere intercettati da hacker.

2. Misure di protezione per il login

Le credenziali per il login sono la porta di accesso a ogni account e, di conseguenza, a un sito web. Ecco i consigli di SiteGround per garantirne la totale sicurezza:

Rafforza le tue password evitando quelle deboli o che contengano informazioni personali, ma soprattutto non condividerle con nessuno

evitando quelle deboli o che contengano informazioni personali, ma soprattutto non condividerle con nessuno Usa l’autenticazione a 2 fattori, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza

3. Monitoraggio del sito web

È importantissimo monitorare attentamente il proprio sito per evitare che malintenzionati possano intrufolarsi sfruttando diversi metodi. Ecco cosa dovresti fare:

Esegui scansioni regolari in cerca di malware, credenziali di accesso compromesse, plugin e temi infetti o contraffatti, software danneggati

in cerca di malware, credenziali di accesso compromesse, plugin e temi infetti o contraffatti, software danneggati Blocca il traffico sospetto da indirizzi IP specifici oppure interi Paesi

4. Backup regolari

I backup non proteggono direttamente dall’attacco di un hacker, ma sono estremamente utili per far fronte ad eventi imprevisti e ripristinare il proprio sito web quando qualcosa va storto.

5. Cura di WordPress

WordPress è il CMS più popolare al mondo – e anche tra gli obiettivi principali a cui puntano gli hacker. Perciò dovresti eseguire alcune azioni aggiuntive per assicurarti che il tuo sia protetto da qualsiasi minaccia:

Mantieni WordPress aggiornato

Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza con un plugin affidabile

Evita username troppo comuni e intuibili, come “Admin”

troppo comuni e intuibili, come “Admin” Limita i tentativi di accesso consecutivi

6. Hosting affidabile

Se sei alla ricerca di una piattaforma che faccia della sicurezza la sua priorità numero uno, il nostro consiglio è SiteGround. Un buon hosting deve possedere come requisito fondamentale per garantire la propria affidabilità alcuni requisiti essenziali. SiteGround può vantarli tutti. Parliamo di:

Web Application Firewall a livello server , che monitora e blocca agli hacker le opportunità di sfruttare falle nella sicurezza

, che monitora e blocca agli hacker le opportunità di sfruttare falle nella sicurezza Prevenzione Brute-force , un sofisticato sistema basato sull’intelligenza artificiale che per anni ha bloccato milioni di tentativi al giorno

, un sofisticato sistema basato sull’intelligenza artificiale che per anni ha bloccato milioni di tentativi al giorno Protezione DDoS , attacchi utilizzati dagli hacker per bloccare i siti web

, attacchi utilizzati dagli hacker per bloccare i siti web PHP gestito e sicuro che aiuta i webmaster a mantenere PHP aggiornato all’ultima versione stabile

e sicuro che aiuta i webmaster a mantenere PHP aggiornato all’ultima versione stabile Blocco del traffico su richiesta (IP e su base geografica)

su richiesta (IP e su base geografica) Accesso intelligente all’area cliente e Site Tools, sviluppato per riconoscere comportamenti sospetti e imporre ulteriori verifiche quando viene rilevato un schema irregolare

Approfitta della speciale promozione a tempo limitato SiteGround: i piani hosting di WordPress gestito sono tutti in offerta speciale, fino al 76% di sconto.

Sono tre i piani in offerta: StartUp, il più economico a 2,99 euro al mese, adatto ai principianti, GrowBig a 5,49 euro al mese e GoGeek (8,49 euro al mese) per professionisti ed e-commerce.

