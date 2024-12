Al sicuro anche in aeroporto grazie a una VPN

Quando si viaggia è sempre bene adottare buone abitudini di sicurezza per evitare tristi conseguenze come perdita di dati, furto di dettagli di pagamento e infezioni ai propri dispositivi. Di conseguenza, l’utilizzo di una buona VPN in aeroporto è fondamentale per proteggere la propria privacy. Installa adesso NordVPN, in offerta per Natale a un prezzo vantaggioso.

Infatti, quando ci si trova in questi posti è possibile connettersi alla rete WiFi pubblica a disposizione. Tuttavia, queste reti, pur essendo comode e pratiche per non consumare i propri Giga o non vedersi addebitare i costi del roaming, nascondono dei pericoli. In pratica sono l’obiettivo dei cybercriminali che cercano di rubare le informazioni sensibili di chi collega.

Una VPN crea un tunnel crittografato tra il tuo dispositivo e un server sicuro, impedendo a qualsiasi minaccia di intercettare il tuo traffico dati. Questo si traduce con connessioni anonime, anche su reti WiFi pubbliche degli aeroporti, acquisti sicuri e privacy al 100%.

La VPN previene il furto dati negli aeroporti

Le reti WiFi degli aeroporti sono il nido preferito dei cybercriminali che attendono utenti inesperti e sprovveduti navigare nella rete senza protezione. Ecco perché senza una VPN, i criminali informatici possono facilmente accedere alle tue informazioni personali, come password, dati bancari e dettagli delle carte di credito.

La crittografia fornita da questo servizio rende praticamente impossibile ai malintenzionati decifrare i tuoi dati, anche se riuscissero a intercettarli. Inoltre, i cybercriminali sfruttano le reti WiFi non protette per distribuire intenzionalmente malware sui dispositivi connessi.

Una VPN installata e attiva aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, riducendo significativamente il rischio di infezioni da malware quando si utilizza il WiFi dell’aeroporto. Inoltre, nascondendo il tuo vero indirizzo IP rende ancora più difficile a criminali e tracker tracciare le tue attività online o risalire alla tua posizione fisica.

Come aggirare la censura

Viaggiando ci si può trovare in Paesi dove non è possibile svolgere qualsiasi attività online a causa di censure e limitazioni. L’accesso limitato a determinati siti web o servizi può essere aggirato grazie a una VPN. Infatti, grazie ai tanti server a disposizione posizionati in diversi Paesi di tutto il mondo è possibile cambiare posizione virtuale.

In questo modo è possibile aggirare queste restrizioni, consentendoti di accedere liberamente a internet anche durante i tuoi viaggi internazionali. Questo è particolarmente comodo anche quando vuoi vedere le tue serie TV preferite e la piattaforma di streaming blocca l’accesso perché riconosce che non sei in Italia. Selezionando un server VPN italiano puoi aggirare anche questo blocco.