Signal per Android non supporterà più gli SMS

Signal ha comunicato che non supporterà più gli SMS su Android. La nota app di messaggistica permette l’invio degli SMS dal 2015, quando ha ricevuto la funzionalità in eredità da TextSecure. La software house ha deciso di rimuovere il supporto per offrire maggiori sicurezza e privacy. Gli utenti inizieranno a ricevere una notifica sulla novità nei prossimi giorni.

Signal per Android dice addio agli SMS

Come detto, il supporto per gli SMS è stato ereditato da TextSecure, l’app sviluppata da Whisper Systems e lanciata nel 2010. Nel mese di novembre 2015 è avvenuta la “fusione” tra TextSecure e RedPhone (app per le chiamate vocali cifrate), dando origine a Signal. Circa otto mesi prima era stato eliminato da TextSecure il supporto per gli SMS cifrati, lasciando solo quelli in chiaro. Ora è arrivato il momento di eliminare completamente il supporto per gli SMS.

La transizione avverrà gradualmente nel corso dei prossimi mesi. Gli utenti che usano Signal come app predefinita per gli SMS dovranno scegliere un’app alternativa (ad esempio Google Messaggi). Eventualmente potranno esportare gli SMS nella nuova app. La software house invierà una notifica in-app per ricordare la novità in arrivo.

Signal ha deciso di eliminare il supporto per tre ragioni principali. La più importante è relativa alla sicurezza. Gli SMS possono essere intercettati dai cybercriminali, mentre i metadati finiscono nelle mani degli operatori telefonici. La seconda ragione è legata al costo piuttosto alto degli SMS in alcuni paesi. Diversi utenti hanno inviato SMS per errore, ricevendo fatture salate.

Infine, l’eliminazione permetterà di migliorare l’esperienza d’uso dell’app con un’interfaccia più chiara. Oggi i messaggi cifrati sono indicati con un lucchetto chiuso su sfondo blu, mentre gli SMS con un lucchetto aperto su sfondo grigio. Nel post non si parla di messaggi RCS (che supportano la crittografia), forse perché non supportati da iOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.