Signal annuncia novità per le videochiamate

La software house californiana ha annunciato interessanti novità per la sua app di messaggistica. Gli utenti possono utilizzare link per partecipare alle videochiamate di gruppo, il pulsante “raise hand”, le reazioni con emoji e la scheda dedicata in Signal per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Con queste funzionalità viene lanciata una sfida a prodotti più noti, come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Novità per le videochiamate su Signal

La software house ricorda alcune date importanti. Le chiamate vocali, le videochiamate e le videochiamate di gruppo sono state introdotte nel 2014, 2017 e 2020, rispettivamente. Tutte garantiscono la privacy grazie alla crittografia end-to-end, quindi Signal può essere utilizzato durante i meeting aziendali in sostituzione di altri servizi che possono diventare tool di sorveglianza (nel post c’è il link a Cisco Webex).

In precedenza, una videochiamata di gruppo poteva essere avviata solo da una chat di gruppo. Ora è possibile invitare altri utenti tramite un link generato nella scheda Chiamate. Il link può essere condiviso con o senza approvazione. In quest’ultimo caso, l’amministratore riceverà le richieste dalle persone che vogliono partecipare alla videochiamata (fino a 50 utenti). L’amministratore può rimuovere le persone e bloccarle. I link possono essere riutilizzati.

I partecipanti alla riunione possono anche “sollevare la mano” (viene mostrata l’icona di una mano) per chiedere di intervenire. Per esprimere il proprio parere senza interrompere la conversazione è possibile utilizzare le reazioni con emoji (pollice su, cuore e altre).

Come detto, Signal ha ora una scheda dedicata per le chiamate (in basso su mobile, lato sinistro su desktop). Oltre alla funzionalità per la creazione dei link c’è anche la cronologia delle chiamate. Nell’app desktop sono state invece introdotte tre modalità di visualizzazione (griglia, barra laterale e speaker). Infine sono stati aggiornati i pulsanti per il controllo della chiamata.