Signal lancia i nomi utente, addio al numero di telefono

Signal ha appena annunciato il lancio dei nomi utente, una nuova funzionalità che permette agli utenti di chattare senza dover fornire il proprio numero di telefono. I nomi utente sono attualmente in fase di beta e saranno disponibili per tutti gli utenti nelle prossime settimane. Signal richiede ancora un numero di telefono per la registrazione, ma non lo rende più visibile agli altri utenti.

Perché i nomi utente sono importanti per la privacy

Signal è nota per le sue funzionalità di sicurezza e privacy, grazie alla crittografia end-to-end che protegge le chat. Tuttavia, fino ad ora, per chattare con qualcuno su Signal era necessario condividere il proprio numero di telefono, con potenziali rischi per la privacy. Il numero poteva, infatti, essere sfruttato per attacchi hacker, oppure per rintracciare e disturbare gli utenti con richieste di messaggio indesiderate.

I nomi utente risolvono tali problemi, permettendo agli utenti di mantenere riservato il proprio numero di telefono e di scegliere un identificativo unico da utilizzare al suo posto, rafforzando la privacy e la sicurezza sulla piattaforma.

Come funzionano i nomi utente su Signal

I nomi utente su Signal non sono come quelli delle piattaforme di social media. Non sono login o handle con cui si viene identificati nell’app. Sono solo un modo rapido per connettersi con qualcuno sull’app senza dover scambiare il proprio numero di telefono.

Per creare un nome utente, basta andare nelle impostazioni del proprio “Profilo” e scegliere un nome utente unico che abbia due o più numeri alla fine. Il nome utente non sostituisce il nome del profilo, che continuerà a essere visualizzato insieme all’immagine del profilo. Il nome utente non è nemmeno visibile agli altri utenti, a meno che non lo si condivida con loro. Signal non offre un elenco ricercabile di nomi utente come fanno altre app come X e Instagram. Per parlare con qualcuno tramite il suo nome utente, bisogna conoscere il suo nome utente esatto o usare un codice QR o un link che lo indirizzi al suo nome utente.

Una volta creato un nome utente, il proprio numero di telefono non sarà più visibile a chi usa l’ultima versione dell’app, a meno che non sia già stato salvato nei contatti. Quando si inviano messaggi direttamente o nelle chat di gruppo, il numero di telefono non verrà mostrato, ma solo il nome e l’immagine del profilo. Se si vuole che il proprio numero di telefono sia visibile quando si invia un messaggio, si può cambiare l’impostazione predefinita nelle impostazioni di “Numero di telefono”.

I nomi utente sono facilmente modificabili, quindi si può cambiare il nome utente tutte le volte che si vuole o eliminarlo del tutto se non lo si vuole più. Questo può essere utile per creare un nome utente specifico per occasioni particolari, come una conferenza o un viaggio di gruppo, e poi cambiarlo una volta terminato. Per iniziare a chattare con qualcuno tramite il suo nome utente, bisogna aprire la schermata “Nuova chat” nell’app e digitare il suo nome utente.

Come controllare chi può trovare un utente in base al numero di telefono

Signal ha introdotto anche una nuova impostazione di privacy che permette di controllare chi può trovare un utente sull’app tramite il numero di telefono. In precedenza, chiunque avesse il numero di telefono di un utente, ottenuto dai social media o da biglietti da visita, poteva trovarlo su Signal e inviargli una richiesta di messaggio. Ora è possibile limitare questa opzione accedendo alle impostazioni, selezionando “Chi può trovarmi tramite il mio numero” e scegliendo “Nessuno”.

Se si seleziona l’opzione “Tutti”, chiunque abbia il numero di telefono di quell’utente potrà digitarlo in Signal e inviargli una richiesta di messaggio, che si potrà rifiutare o bloccare.