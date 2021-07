Silenzio e freschezza per tutta l'estate con il ventilatore a torre con telecomando

Quello che vogliamo suggerirti in questo articolo è un ventilatore diverso dal solito, ma decisamente efficace per l’estate. Si tratta del ventilatore a torre Techvilla, in grado di fornire una piacevole brezza, in maniera silenziosa, efficiente e soprattutto comoda.

Ventilatore a torre Techvilla con controllo remoto: caratteristiche tecniche

La prima differenza, rispetto ai ventilatori a pale tradizionali, è naturalmente nel design. In questo caso troviamo una singola colonna estremamente compatta, che sviluppa il flusso d’aria in maniera verticale. Si tratta di un prodotto estremamente sicuro per i più piccoli, grazie al design bladeless che impedisce qualsiasi pericolo per i bambini. Inoltre, il funzionamento è decisamente silenzioso grazie alla modalità sleep che sviluppa un rumore inferiore ai 48dB. In breve, un ventilatore adatto non solo a qualsiasi ambiente, grazie all’ingombro ridotto, ma perfetto per ogni momento della giornata, notte compresa.

Dal punto di vista delle funzionalità abbiamo davvero una grande dotazione, a partire dalle 3 modalità di ventilazione. La prima, Normal, fornisce la ventilazione classica come i normali ventilatori a pale. La seconda invece, Natural, sviluppa un flusso d’aria variabile simile alla brezza naturale. La terza infine, la modalità Sleep, è studiata specificamente per l’utilizzo notturno in modo da sviluppare un flusso d’aria che agevoli il sonno, con un rumore il più basso possibile. Naturalmente in tutte e tre le modalità è possibile regolare la velocità di rotazione del motore su 3 diversi livelli. Chiude il cerchio un comodo timer da 12 ore che permette di lasciare il ventilatore acceso, magari durante la notte, e far si che si spenga autonomamente. In confezione è presente persino un telecomando per gestire tutte le funzionalità comodamente da remoto. Uno strumento indispensabile per l’estate, sia a casa che da portare in vacanza.

Grazie ad un coupon di ben 20 euro su una quantità limitata, che si somma allo sconto preapplicato del 19%, è possibile acquistare il ventilatore su Amazon a soli 44,59 euro risparmiando ben 35,40 euro sul prezzo di listino.