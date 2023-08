SSD da 1 TB: Silicon Power A55 oggi a soli 39€

Promossa con un voto medio pari a 4,7/5 stelle da più di 2.300 recensioni positive su Amazon, l’unità SSD da 1 TB della gamma Silicon Power A55 è protagonista in queste ore di uno sconto interessante per chi sta pensando all’upgrade hardware del PC in uso o vuole assemblarne uno nuovo. Affidabilità e prestazioni sono garantite dal marchio.

Silicon Power A55: lo sconto sulla SSD da 1 TB

Il funzionamento fa leva sulla tecnologia 3D NAND Flash. Il fattore di forma è quello standard da 2,5 pollici e l’interfaccia di connessione SATA III. Può arrivare a 500 MB/s nel trasferimento dati durante la lettura (e a 450MB/s in fase di scrittura). In questo modo, i tempi di attesa per avvio ed elaborazione dei contenuti risultano significativamente ridotti. Per saperne di più è possibile consultare la descrizione completa.

A proporre l’affare è lo store ufficiale europeo di Silicon Power sull’e-commerce: al prezzo finale di soli 39,99 euro grazie allo sconto su Amazon applicato in automatico, l’unità A55 da 1 TB è un affare da cogliere al volo.

Si può contare sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita con la domicilio in un solo giorno: chi sceglie di inoltrare subito l’ordine riceverà il prodotto direttamente a casa entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.