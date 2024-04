L'eSIM che puoi utilizzare dovunque nel mondo

C’è una novità importante nel settore della connettività cellulare. Pochi giorni fa infatti ha fatto il suo debutto Saily, la eSIM internazionale progettata dal team di NordVPN con l’obiettivo di rendere la navigazione online all’estero più semplice ed economica.

Uno dei suoi principali punti di forza è la disponibilità in oltre 150 Paesi. Questo consente di usare Saily dovunque nel mondo. Al di là poi della presenza capillare in così tante nazioni, il nuovo servizio di NordVPN permette di connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche in totale sicurezza, proprio grazie allo stretto legame con la VPN punto di riferimento a livello internazionale.

Saily, la nuova eSIM internazionale: alcuni esempi di utilizzo

Il primo passaggio prevede la scelta del Paese in cui ci si deve recare per vacanza o lavoro. Al termine della ricerca, sarà possibile visualizzare nell’immediato i prezzi dei vari abbonamenti settimanali e/o mensili disponibili. In seguito basterà scaricare l’app e attivare il piano prima di partire.

Ecco alcuni esempi di piani proposti da Saily:

Giappone

1 GB (7 giorni) a 4,49 dollari

3 GB (30 giorni) a 7,99 dollari

5 GB (30 giorni) a 11,99 dollari

10 GB (30 giorni) a 20,99 dollari)

20 GB (30 giorni) a 39,99 dollari

Sudafrica

1 GB (7 giorni) a 5,09 dollari

3 GB (30 giorni) a 11,99 dollari

5 GB (30 giorni) a 18,99 dollari

10 GB (30 giorni) a 35,99 dollari

20 GB (30 giorni) a 65,99 dollari

Canada

1 GB (7 giorni) a 5,79 dollari

3 GB (30 giorni) a 13,99 dollari

5 GB (30 giorni) a 19,99 dollari

10 GB (30 giorni) a 37,99 dollari

20 GB (30 giorni) a 69,99 dollari

Puoi verificare di persona i prezzi dei vari abbonamenti disponibili per ciascun Paese direttamente su questa pagina. Dopo l’acquisto poi, potrai scaricare l’app gratuita Saily per smartphone Android e iPhone, e infine attivare il piano prima della partenza.