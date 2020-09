SIM dati Vodafone: connessi, sempre, ovunque

Una SIM dati che consenta di navigare in libertà, senza dover attivare un countdown mentale verso il termine del traffico disponibile, significa poter lavorare, studiare e godere del proprio tempo libero senza preoccupazioni. Il traffico disponibile in mobilità, al di fuori del mondo delle tariffe “flat”, è infatti il confine delle nostre opportunità. I dati relativi agli ultimi mesi hanno dimostrato in modo inoppugnabile come il consumo di traffico abbia accelerato la propria crescita e tutto ciò per motivi strettamente legati al mutato contesto in cui stiamo vivendo: maggiori distanze e minori possibilità di incontro hanno portato ad una moltiplicazione di videochiamate, corsi online, riunioni in remoto e altre circostanze che richiedono il supporto di una rete efficiente e di un grande quantitativo di traffico disponibile.

Quale che sia lo strumento in uso, a far la differenza è la connessione: è su questo aspetto che si sono spostate le performance complessive della propria produttività e della propria esperienza in digitale. Tanto il lavoro quanto il divertimento sono ormai multi-device, con applicazioni e software in grado di operare quasi indistinguibilmente su smartphone, pc o tablet: con il cloud che diventa il nuovo ombelico della vita digitale,

L’offerta internet mobile Vodafone ben fotografa questa situazione e queste necessità, proponendo risposte confacenti alle diverse esigenze che si possano avere in termini di traffico dati. La GigaNetwork Vodafone è una piattaforma ideale per un certo tipo di esigenze e tutto ciò tanto grazie alla vasta copertura che è in grado di garantire, quanto in virtù di una serie di tariffe che consentono di rispondere adeguatamente a quanti hanno bisogno di traffico in quantità per periodi più o meno lunghi e più o meno definiti.

GigaNetwork Vodafone: accedi ovunque

La necessità di traffico dati è ormai il collo di bottiglia di oggi poiché le esigenze sono in continua crescita: dalla call di allineamento con l’ufficio al lavoro da “nomade digitale”, passando per video lezioni e molte altre applicazioni, è evidente come oggi la quantità di traffico disponibile faccia la differenza e sia prepotentemente aumentata. Vodafone distingue però le proprie offerte in due categorie, poiché rappresentano una migliore risposta per differenti necessità: da una parte ci sono le tariffe in abbonamento, che permettono di accedere con formula continuativa alla GigaNetwork; dall’altra ci sono le tariffe ricaricabili, che permettono di accedervi per tempi circostanziati e con la possibilità di disattivare il tutto quando non più necessario (ad esempio per piccoli periodi di lavoro, oppure per avere traffico a volontà durante una vacanza).

Le offerte in abbonamento hanno durata minima di 24 mesi e mettono a disposizione tagli di traffico mensile da 50GB (Giga Speed Plus 50) o da 100 GB (Giga Speed Plus 100). I costi sono rispettivamente pari a 11,99 e 19,99 euro al mese e consentono di utilizzare la SIM tanto nello smartphone, quanto nel tablet, quanto ancora all’interno di un modem portatile che possa fungere da router per tutto l’ufficio, tutta la casa o per la propria postazione dedicata.

Le offerte ricaricabili offrono pacchetti da 20 o 50GB e consentono di navigare su tablet, PC o chiavetta con costi che arrivano rispettivamente a 9,99 euro o 13,99 euro mensili. In questo caso attivare e disattivare l’opzione è cosa estremamente semplice poiché se ne ha pieno controllo tramite l’app MyVodafone: inizio e fine dell’opzione restano pertanto strettamente (e in modo trasparente) in mano al cliente.

Quando il traffico dati viene messo al servizio di un modem portatile che possa redistribuire la connessione a tutti i dispositivi in uso (smartphone, tablet, laptop), l’acquisto dello stesso può passare tramite Vodafone attraverso una duplice possibilità: 1 euro al mese per 24 mesi, oppure 64 euro una tantum a seconda del piano tariffario prescelto. Il modem pesa appena 100 grammi ed è dotato di batteria ricaricabile che gli dona un’autonomia tale da consentire lunga connessione per un numero di terminali che può arrivare anche a 10 unità in contemporanea. Il modem è qualcosa che trasforma la connessione mobile in qualcosa di ulteriore, poiché rende la GigaNetwork Vodafone un canale preferenziale di connessione in una molteplicità di situazioni.