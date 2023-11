Singles Day 2023: EXTRA SCONTO 22% da Unieuro solo per OGGI

Non è un sabato come tutti gli altri: oggi ricorre il Singles Day 2023, la “festività” dei single che però accontenta un po’ tutti dato che ci permette di accedere a fantastici sconti su ogni tipo di prodotto. Ti segnaliamo in questo caso la promozione lanciata da Unieuro: collegandoti a questa pagina potrai acquistare una serie di prodotti sui quali ricevere un extra sconto del 22% una volta aggiunti al carrello.

Il prezzo che vedi dunque non è quello definitivo, ma devi calcolare un 22% di sconto in più che ti sarà applicato, lo ripetiamo, soltanto al carrello. E ci sono davvero tanti prodotti tra cui scegliere.

Singles Day 2023 Unieuro: cosa puoi acquistare in offerta

Unieuro fa una premessa: sono esclusi dalle promozioni i prodotti già inseriti nel volantino Black Friday, i DualSense PS5, iPhone, AirPods, Apple Watch, MacBook, iMac, Mac Mini, iPad e la scopa ricaricabile Dyson V1.

Per il resto, come puoi vedere da te, le possibilità sono davvero molteplici. Dagli smartphone Samsung alle friggitrici ad aria, dalle aspirapolveri Dysons ad asciugatrici e smartwatch per il fitness.

Non mancano ovviamente Smart TV, accessori Apple, cuffie, Spazzolini elettrici, forni per la pizza e molto altro ancora.

Hai davvero tanto tra cui scegliere: quello che non hai, in un certo senso, è il tempo. Tutte le offerte che vedi sono valide soltanto per oggi: quindi, apri la pagina delle offerte, aggiungi quello che ti interessa al carrello e guarda che prezzo straordinario puoi avere con l’extra sconto del 22%.

