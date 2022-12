Un singolo antivirus per più dispositivi: qual è la soluzione migliore?

Quando si ragiona su un antivirus spesso non si calcola in fatto che i device elettronici in nostro possesso sono molteplici: dai classici computer fino agli smartphone, senza dimenticare eventuali laptop e tablet.

Se è vero che il livello di protezione e l’impatto sulle performance restano dunque delle priorità in fase di scelta, anche la flessibilità rispetto alle varie piattaforme/sistemi operativi è un parametro di scelta non da poco.

Soluzioni come quelle offerte da McAfee Total Protection lasciano ampio raggio di scelta, con la possibilità di effettuare abbonamenti per proteggere singolarmente uno, 5 o persino 10 dispositivi diversi.

Soprattutto per chi ha una famiglia con più componenti che utilizzano strumenti di qualunque tipo, una soluzione a più ampio respiro può risultare alquanto conveniente.

Singolo antivirus per più dispositivi? Con McAfee un singolo account per proteggere 10 dispositivi

Ridurre le qualità di questo antivirus alla quantità di device protetti è però ingiusto.

Stiamo infatti parlando di uno dei software più completi e funzionali del settore, capace di far navigare l’utente sulla rete in totale sicurezza. Ciò è possibile grazie al potente sistema di scansione e rilevamento dei malware, oltre agli strumenti per la protezione della privacy.

A ciò si va ad aggiungere un filtro antispam e un sistema crittografico per proteggere file e interazione dell’utente rispetto alle possibili intromissioni esterne.

Non solo: McAfee Total Protection offre la possibilità di proteggere la propria connessione quando ci si collega da una Wi-Fi pubblica. Ciò avviene attraverso una VPN (Virtual Private Network) che si avvale di crittografia considerata di livello militare.

Di fatto, attraverso quest’ultima, è possibile non solo proteggere le transazioni finanziarie, ma anche aggirare restrizioni geografiche attraverso la fruizione di un indirizzo IP diverso rispetto a quello reale.

Quanto costa questo antivirus? Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere tutta la protezione di McAfee Total Protection a un prezzo davvero contenuto:

la sottoscrizione Individuale (per un singolo dispositivo) costa 39,95 euro all’anno ;

(per un singolo dispositivo) costa ; quella Più dispositivi (per 5 tra computer Windows/macOS e telefoni Android/iOS) ha un prezzo di 44,95 euro annui ;

(per 5 tra computer Windows/macOS e telefoni Android/iOS) ha un prezzo di ; l’abbonamento Family (10 dispositivi) viene a costare 49,95 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.