 Sinner affronta Bublik agli US Open: dove vederla in streaming e a che ora
Jannik Sinner si prepara agli ottavi di finale degli US Open contro Alexander Bublik: ecco dove vederla in streaming.
Jannik Sinner si prepara agli ottavi di finale degli US Open 2025 dove affronterà il kazako Alexander Bublik. I due si sono già incrociati diverse volte e Bublik può vantare due successi su tre nelle ultime sfide con l’altoatesino, per questo sarà una sfida ostica da superare ma fondamentale per proseguire il percorso nel torneo e avere la possibilità di difendere il titolo e il posto di numero uno al mondo nel ranking, insidiato sempre di più da un Alcaraz in formissima.

La partita si giocherà all’1 di questa notte e potrai vederla in streaming su NOW con il pass Sport.

Il pass Sport di NOW ti permette di accedere infatti a tutte le partite degli US Open, che si chiuderanno con la finale di domenica 7 settembre, oltre a una valanga di contenuti sportivi che comprendono tutte le grandi coppe europee: UEFA Champions League (185 partite su 203), UEFA Europa League e UEFA Conference League, la Serie A (3 partite su 10 a giornata), la Serie C, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1, tutti i GP di Formula 1 e MotoGP in esclusiva streaming e il basket italiano e internazionale.

Il prezzo è di 29,99 euro al mese, ma abbonandoti adesso potrai farlo al prezzo scontato di 24,99 euro al mese. Offerta ancora più conveniente riguarda l’abbonamento con vincolo annuale che ti costerà soltanto 19,99 euro al mese.

Pubblicato il 1 set 2025

1 set 2025
