Sinner e Musetti al Roland Garros: segui gli italiani in campo su Sky

L’appuntamento con il grande tennis sulla terra rossa del Roland Garros si avvia verso la sua conclusione. Gli italiani rimasti in gara proveranno a strappare la qualificazione verso la fase finale e più calda del torneo. Grazie all’offerta di Sky puoi vedere tutte le partite dell’Open di Francia in diretta da Parigi e molti altri contenuti, sul televisore con il decoder Sky Stream oppure sui tuoi dispositivi, anche in mobilità con l’applicazione Sky Go.

Roland Garros: guarda le partite di Sinner e Musetti

Per quanto guarda il singolare maschile, siamo giunti ai quarti di finale, con Jannik Sinner impegnato contro il russo Aleksandr Bublik capace di eliminare Draper (mercoledì 4 giugno, orario da definire), mentre Lorenzo Musetti affronta lo statunitense Frances Tiafoe (martedì 3 giugno, poco dopo le 13). Gli altri due match del tabellone sono tra Alexander Zverev-Novak Djokovic e Tommy Paul-Carlos Alcaraz. Purtroppo nel femminile Jasmine Paolini è stata eliminata agli ottavi, anche se nel doppio è ancora in gara nella coppia con Sara Errani: affronteranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens (martedì 3 giugno, ore 11).

Per la Errani il cammino prosegue anche nel doppio misto, al fianco di Andrea Vavassori. Nella semifinale sfidano la cinese Zhang Shuai e il salvadoregno Marcelo Arévalo (mercoledì 4 giugno, orario da definire).

Grazie all’offerta Sky TV + Sky Sport puoi vedere tutte le partite del Roland Garros e gli altri eventi sportivi più emozionanti come le gare del mondiale del mondiale di Formula 1 e la prossima edizione della Champions League oltre a una selezione di match della Serie A se sei un appassionato del grande calcio. Inoltre, hai accesso a un catalogo enorme di serie e show da guardare nel tempo libero. Scopri dettagli, prezzo e condizioni nella pagina dedicata.