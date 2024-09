Sinner-Safiullin agli ATP China: dove guardare il match in streaming

Jannik Sinner è pronto a scendere nuovamente in campo nel prestigioso China Open, ATP 500 di Pechino, dopo una convincente vittoria all’esordio contro Nicolas Jarry. Il campione italiano, già vincitore dell’edizione 2023 dove ha sconfitto Daniil Medvedev in finale, affronterà al secondo turno il russo Roman Safiullin, attuale numero 69 del mondo. Ecco quando e dove vedere il match in streaming.

Dove e quando si svolge il match Sinner-Safiullin

La partita tra Sinner e Safiullin, valida per il secondo turno del China Open 2024, si giocherà sabato 28 settembre. Sarà il terzo incontro della giornata sul campo centrale, con l’inizio previsto attorno alle 09:00 ora italiana. I precedenti tra i due vedono l’azzurro in netto vantaggio, avendo vinto entrambe le sfide: una nei quarti di finale di Wimbledon 2023 e l’altra nella fase a gironi dell’ATP Cup 2022.

Come seguire Sinner-Safiullin in TV e streaming

Gli appassionati potranno seguire la partita tra Sinner e Safiullin in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. In alternativa, sarà disponibile il live streaming su NOW e Sky Go, per chi ha un abbonamento attivo. Per i clienti NOW, è disponibile anche il servizio Extra Match, che offre accesso a contenuti dedicati, nonché alle immagini in diretta dai campi da gioco.

