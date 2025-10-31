 Sinner sfida Shelton a Parigi: orario e come vederla dall'Italia e dall'estero
Match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi: con una vittoria in finale, l'azzurro tornerebbe numero uno del mondo.
Jannik Sinner (profilo X)

Venerdì 31 ottobre, a La Defense di Parigi, Jannik Sinner affronterà Ben Shelton nel match valido per i quarti di finale del torneo Masters 1000 della capitale francese. In caso di successo, l’azzurro incontrerà il vincente dell’altro quarto di finale tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev, con il tedesco favorito sul russo. Ricordiamo anche che, dopo la prematura eliminazione di Carlos Alcaraz, il campione italiano ha l’opportunità di tornare numero uno del mondo vincendo il titolo.

Orario e come vederla dall’Italia

L’incontro di Parigi tra Sinner e Shelton inizierà non prima delle 19:00 sul campo centrale de La Defense. Il programma di venerdì comincerà alle 14:00 con la sfida tra la wild card Valentin Vacherot e Felix Auger-Aliassime, a seguire il pubblico parigino assisterà al match Bublik-De Minaur. Nel tardo pomeriggio sarà quindi la volta di Jannik Sinner, a seguire Medvedev proverà a fermare un Zverev in grande forma, fermato a Vienna in finale soltanto dal fenomeno azzurro.

Il quarto di finale del Masters 1000 di Parigi Sinner-Shelton sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. A questo proposito, segnaliamo che il pass Sport di NOW, che include l’intera programmazione sportiva di Sky, è in offerta a 19,99 euro al mese per 12 mesi invece di 29,99 euro.

Oltre al tennis, il pacchetto di NOW include anche tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, la Champions League, l’Europa League e la Conference League, tre partite a turno di Serie A, la Serie C, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1, più il basket italiano e internazionale con la Serie A – LBA, l’EuroLeague, la BKT EuroCup e la NBA.

Dall’estero

La visione dall’estero della sfida Sinner-Shelton di Parigi richiede l’utilizzo di una VPN, al fine di evitare il blocco dello streaming a causa delle restrizioni geografiche. Uno dei migliori servizi per seguire l’evento sportivo senza rallentami è NordVPN, grazie a una velocità di connessione superiore rispetto alla concorrenza: in questi giorni i suoi piani sono in offerta a partire da 2,99 euro al mese grazie all’offerta del Black Friday.

Pubblicato il 31 ott 2025

Federico Pisanu
31 ott 2025
