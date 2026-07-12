Sinner-Zverev: a che ora inizia la finale di Wimbledon 2026

Domenica pomeriggio a Londra Jannik Sinner sfiderà Alexander Zverev nella finale di Wimbledon 2026. L’incontro inizierà alle ore 17 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Per seguire l’intera giornata odierna, dall’avvicinamento alla partita agli approfondimenti post match, il pacchetto più conveniente resta il pass Sport di NOW, disponibile in offerta a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro al mese. Il pacchetto in questione dà accesso all’intera programmazione sportiva di Sky, che nella stessa giornata di oggi propone anche la diretta del Gran Premio del Sachsenring della MotoGP alle ore 14.

I precedenti

L’ultima volta che Sinner e Zverev si sono affrontati in una finale Slam risale al 2025, quando all’atto conclusivo dell’Australian Open l’azzurro liquidò per tre set a zero il tedesco conquistando per il secondo anno consecutivo il primo Slam dell’anno. Quella fu la seconda delle nove vittorie consecutive che Jannik può vantare contro l’attuale numero due del mondo, una striscia aperta che in caso di vittoria oggi salirebbe a dieci.

L’attuale striscia aperta di vittorie di Jannik Sinner contro Alexander Zverev

2024

Masters 1000 Cincinnati, semifinale: Sinner batte Zverev 7-6, 5-7, 7-6

2025

Australian Open, finale: Sinner batte Zverev 6-3, 7-6, 6-3

ATP 500 Vienna, finale: Sinner batte Zverev 3-6, 6-3, 7-5

Masters 1000 Parigi, semifinale: Sinner batte Zverev 6-0, 6-1

ATP Finals, Round Robin: Sinner batte Zverev 6-4, 6-3

ATP Indian Wells, semifinale: Sinner batte Zverev 6-2, 6-4

2026

ATP Miami, semifinale: Sinner batte Zverev 6-3, 7-6

ATP Montecarlo, semifinale: Sinner batte Zverev 6-1, 6-4

ATP Madrid, finale: Sinner batte Zverev 6-1, 6-2

Gli altri precedenti

2020

Roland Garros, R16: Sinner batte Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3

ATP 250 Colonia, semifinale: Zverev batte Sinner 7-6, 6-3

2021

US Open, R16: Zverev batte Sinner 6-4, 6-4, 7-6

2022

Masters 1000 Montecarlo, quarti di finale: Zverev batte Sinner 5-7, 6-3, 7-6

2023

US Open, R16: Zverev batte Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3

Il bilancio complessivo parla dunque di 10 vittorie di Sinner su quattordici incontri disputati, contro le quattro di Zverev. Il tedesco non vince contro l’azzurro dallo US Open del 2023, quando agli ottavi di finale riuscì ad eliminarlo al quinto set.

https://youtu.be/hE86xTOTZ_U?si=_Xczm8e1qJdveMX4