Sinner - Zverev: quando si gioca e come vederla in streaming dall'estero

Dopo la vittoria contro Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo e sfiderà oggi, mercoledì 12 novembre, Alexander Zverev con l’obiettivo di conquistare un posto alle semifinali delle ATP Finals. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2, Super Tennis e su Sky oltre che in diretta streaming su NOW e su Rai Play (gratuitamente).

Per chi si trova all’estero c’è la possibilità di vedere Sinner – Zverev ricorrendo a una VPN e selezionando un server italiano per avviare la connessione e poi raggiungere Rai Play. La VPN giusta da attivare in questo momento non può che essere NordVPN, oggi protagonista di un’ottima promo Black Friday.

Grazie all’offerta in corso e al codice sconto BLAZE1MO, da aggiungere al momento del pagamento, è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare l’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto.

Sinner – Zverev: quando si gioca e quali sono i precedenti

La sfida Sinner – Zverev è in programma oggi, mercoledì 12 novembre. Il match inizierà non prima delle 20:30 (molto dipenderà anche dalla durata del match precedente). Si tratta di una sfida sicuramente affascinante con Sinner che proverà a bissare il successo ottenuto un paio di settimane fa quando il campione italiano ha battuto Zverev al Master 1000 di Parigi. Per il momento, Sinner è in vantaggio 5 a 4 nei precedenti contro il suo rivale tedesco.

Ripetiamo che Sinner – Zverev sarà visibile in diretta TV e in streaming (anche in chiaro). Per chi si trova all’estero basta usare una VPN come NordVPN per poter accedere a Rai Play e seguire il match. In questo momento, la VPN è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese e con 30 giorni di garanzia di rimborso.