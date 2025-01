Siri: atteso un grande aggiornamento, ma non prima di iOS 19

iOS 18.4 dovrebbe essere rilasciato ad aprile con diversi interessanti miglioramenti per Apple Intelligence (presumibilmente anche in Italiano) per Siri, tra cui la consapevolezza del display, controlli maggiormente avanzati per le app e una migliore comprensione del contesto personale di un utente. Tuttavia, è in cantiere un aggiornamento ancora più importante per l’assistete vocale di Apple, ma per poterlo saggiare occorrerà attendere oltre un anno.

Siri: importanti miglioramenti non prima di iOS 19.4

Qualche mese fa, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che iOS 19 introdurrà una versione più colloquiale di Siri alimentata da modelli linguistici più avanzati. Ha affermato che questo aggiornamento renderà Siri più simile a ChatGPT, consentendo all’assistente di gestire richieste più sofisticate e rispondere meglio alle conversazioni.

Molto probabilmente, Apple presenterà in anteprima la versione più colloquiale di Siri quando annuncerà iOS 19 alla WWDC 2025 a giugno, ma Mark Gurman ha asserito che non sarà disponibile fino alla primavera del 2026. Ciò suggerisce che la funzione verrà rilasciata come parte di un aggiornamento di iOS 19.4, che probabilmente verrà rilasciato a marzo o aprile del 2026.

Da tenere presente che Siri era già inferiore agli assistenti vocali concorrenti come Alexa di Amazon e Assistant di Google e l’ascesa di chatbot come ChatGPT e Gemini di “big G” lo ha messo ancora più in difficoltà. Con i miglioramenti in arrivo tra gli aggiornamenti di iOS 18.4 e iOS 19.4, però, Siri dovrebbe finalmente essere all’altezza dei suoi competitor.

Occorre mettere in conto che il rinnovato Siri richiederà un iPhone 15 Pro o un modello più recente a causa della compatibilità con Apple Intelligence.