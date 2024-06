Siri rinascerà in iOS 18 con molte novità

Durante il keynote di questa sera, l’azienda di Cupertino svelerà il nuovo sistema IA denominato Apple Intelligence (servirà almeno un iPhone 15 Pro). L’importante aggiornamento riguarderà anche Siri. L’assistente personale diventerà molto più utile, grazie alla maggiore integrazione con le app preinstallate. Gli utenti potranno fare richieste in linguaggio naturale, invece di usare comandi prestabiliti.

Siri rinascerà in iOS 18

Attualmente Siri permette di eseguire azioni piuttosto limitate con le app. Sfruttando il modello di intelligenza artificiale sarà possibile interagire con le singole funzionalità. In molti casi non servirà più l’interazione touch tramite gesture. Gli utenti potranno ad esempio aprire un libro con Apple Books pronunciando il titolo, passare alla pagina successiva o mettere in pausa un audiolibro.

L’assistente consentirà di controllare l’app Camera, ad esempio per scegliere una modalità di scatto, attivare la registrazione video o passare dalla fotocamera posteriore a quella frontale. Sarà inoltre possibile usare comandi vocali per modificare le immagini con Apple Foto, organizzarle e cercarle in base al contenuto.

Siri sarà molto utile anche per la produttività. In Keynote consentirà di creare una presentazione con testo, audio e video, mentre nell’app Mail permetterà di salvare una bozza, inviare email o rispondere ai messaggi. Non mancherà l’opzione per le “smart replies” (simili a quelle di Gmail) e la generazione dei riassunti.

Diversi comandi vocali permetteranno di interagire con Notes, Reminders, Stocks, Voice Memos e Safari. Siri consentirà di aprire una scheda del browser, creare gruppi di schede o generare il riassunto della pagina web. L’assistente aiuterà inoltre nella ricerca delle varie impostazioni di iOS 18.

Le funzionalità IA saranno opt-in, quindi gli utenti sceglieranno se utilizzarle. Uno specifico algoritmo deciderà automaticamente se usare il modello on-device (Ajax) o effettuare l’accesso al cloud, in base alla complessità dell’operazione. Ciò consentirà di avere la migliore combinazione tra prestazioni, sicurezza e privacy.