WWDC24: come vedere il keynote in diretta streaming

Occhi puntati sulla WWDC24, l’evento organizzato da Apple in scena questa sera: sarà possibile vederlo in diretta streaming dai propri dispositivi, per assistere agli annunci che Tim Cook e i suoi hanno in serbo per gli utenti della mela morsicata (e non solo). Prenderà il via quando in Italia saranno le ore 19 di oggi, lunedì 10 giugno.

Guarda in streaming l’evento WWDC24

Ci sono due modi per assistere al keynote di apertura. Il primo è quello che passa dalle pagine del sito ufficiale. Il secondo invece, che molti riterranno più comodo, è costituito dal player YouTube allegato qui sotto.

Come da tradizione (e come suggerisce il nome stesso), la Worldwide Developers Conference è rivolta principalmente agli addetti ai lavori, in particolare agli sviluppatori, ma l’attenzione mediatica riservata all’appuntamento ha spinto nel corso degli anni il gruppo di Cupertino a scegliere questo palcoscenico per molti degli annunci importanti relativi al proprio ecosistema di prodotti e servizi.

Le novità: focus sull’IA di Apple Intelligence

Quali sono le novità attese, a questo giro? Il focus sarà sull’intelligenza artificiale. Non potrebbe essere altrimenti, considerando il trend attuale del mercato e il ritardo accumulato dalla società nei confronti della concorrenza su questo fronte. È data quasi per certa la presentazione di quella che può essere definita una suite di strumenti destinati ai sistemi operativi iOS, iPadOS e macOS. Stando alle anticipazioni, la mela morsicata ha scelto di battezzarla Apple Intelligence.

Per la realizzazione delle funzionalità in questione, il gruppo di Cupertino sembra aver scelto di affidarsi alla collaborazione temporanea con OpenAI. Così, potrà far leva sulla stessa tecnologia già alla base di ChatGPT, almeno finché non sarà pronta la sua alternativa sviluppata internamente.

Non dovrebbero invece esserci nuovi prodotti. Ricordiamo che, lo scorso anno, proprio dal palco della WWDC è stato presentato in via ufficiale Vision Pro.