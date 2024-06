WWDC 2024: Apple svelerà il suo sistema AI Apple Intelligence

Sebbene Apple si sia unita tardi alla corsa all’intelligenza artificiale, non si può di certo dire che non si sia data da fare per integrare una serie di funzioni AI nei suoi prodotti. Si prevede che durante la prossima conferenza mondiale degli sviluppatori (WWDC 2024), l’azienda presenterà finalmente i risultati dei suoi sforzi.

Secondo un nuovo rapporto di Mark Gurman di Bloomberg, infatti, circa la metà della presentazione sarà dedicata all’intelligenza artificiale e al nuovo sistema AI, denominato “Apple Intelligence“.

Un’anteprima delle novità di Apple Intelligence

Durante l’evento WWDC del 10 giugno, Apple svelerà il suo nuovo sistema AI, che sarà disponibile per l’iPhone 15 Pro, gli iPhone in uscita quest’anno, gli iPad e i Mac dotati di chip M1 o superiori. L’intelligenza artificiale sarà integrata nelle ultime versioni di iOS, iPadOS e macOS, offrendo agli utenti una serie di funzioni AI opzionali. Queste funzioni (probabilmente disponibili in versioni beta), si concentreranno principalmente su aspetti produttivi piuttosto che su elementi come la generazione di immagini o video.

La partnership con OpenAI

Apple ha stretto una collaborazione con OpenAI per sviluppare un chatbot simile a ChatGPT, arricchendo ulteriormente il suo ecosistema di intelligenza artificiale. Le funzioni AI si baseranno sia sull’elaborazione sul dispositivo che sull’elaborazione nel cloud, con i nuovi sistemi operativi che utilizzeranno un algoritmo per determinare l’approccio ottimale per ogni attività.

Le funzionalità AI in arrivo

Tra le funzioni che verranno annunciate, si prevede una funzione di riassunto AI per le panoramiche di articoli e pagine web in Safari, nonché per i messaggi di testo e le e-mail. Sarà introdotta anche una funzione di recupero per le notifiche perse e la possibilità per l’intelligenza artificiale di fornire risposte complete a e-mail e messaggi di testo.

Siri, l’assistente virtuale di Apple, riceverà un significativo aggiornamento basato sull’intelligenza artificiale per il suo servizio di controllo vocale. Questo consentirà agli utenti di impartire comandi a Siri per eseguire azioni all’interno delle app, come eliminare un’e-mail, modificare una foto o riassumere un articolo di notizie. Apple mira ad estendere questa funzionalità anche alle app di terze parti in futuro.

Le altre novità riguardano la classificazione automatica della posta in arrivo nell’app Mail, la trascrizione automatica delle registrazioni audio nei Memo vocali, la creazione di emoji personalizzate generate dall’intelligenza artificiale e nuove funzionalità di editing fotografico nell’app Foto.

Sicurezza e privacy al centro dell’attenzione

Sebbene non direttamente legata all’intelligenza artificiale, Apple dovrebbe anche annunciare le misure adottate per proteggere la sicurezza e la privacy degli utenti. L’azienda discuterà delle caratteristiche di sicurezza dei chip utilizzati nei suoi data center e sottolineerà il suo impegno a non creare profili utente basati sui dati dei clienti o a leggere o vendere tali dati.

Altri annunci e dettagli sull’evento

Oltre alle novità legate all’intelligenza artificiale, Apple presenterà anche una nuova app per la gestione delle password e aggiornamenti delle app esistenti. Trattandosi di un evento focalizzato principalmente sul software, è improbabile che ci saranno rivelazioni significative sull’hardware.

La WWDC si svolgerà dal 10 al 14 giugno, con il keynote che inizierà alle 19:00 (ora italiana) e sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube.