SIRIUS P5, custodia Auricolari BT a soli 3,69€: OFFERTA LAMPO

Non c’è tempo da perdere: la custodia Crystal Blue Case per gli auricolari Bluetooth modello SIRIUS P5 è in offerta lampo a 3,69 euro su Amazon. È un prodotto GravaStar, brand che si è posto la missione per creare e trasformare il design dell’elettronica di consumo .

SIRIUS P5, auricolari BT con custodia intercambiabile

Se invece stai cercando le cuffie, eccole in sconto. Caratterizzate da un design in-ear, utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.2 per garantire un’esperienza audio di alto livello. Inoltre, integrano un microfono e il chip Qualcomm 3046 per una connessione stabile, veloce e senza interferenze. Altri dettagli nella descrizione completa.

Tra le altre caratteristiche degli auricolari vale la pena citare l’autonomia di 40 ore e la certificazione IPX4 che ne garantisce l’impermeabilità. Inoltre, l’approccio innovativo al design di GravaStar è testimoniato dalla possibilità di trasformarli in un accessorio alla moda e indossabile: tutte le custodie sono infatti dotate di una collana da mettere al collo. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

