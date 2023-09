Sistema di archiviazione WD 24TB in SUPER sconto su Amazon

Il WD 24TB My Book Duo Desktop è la soluzione definitiva per le tue esigenze di archiviazione dati. Questo incredibile dispositivo offre una capacità straordinaria di 24 terabyte, garantendo uno spazio ampio e affidabile per conservare tutti i tuoi file digitali, dai documenti importanti ai ricordi preziosi. Attualmente in super sconto del 23% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo competitivo di soli 661,77 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

WD 24TB My Book Duo Desktop: un’occasione imperdibile

Dotato di USB 3.1 Gen 1, il My Book Duo offre una velocità di trasferimento dei dati eccezionale, garantendo che i tuoi file siano copiati e trasferiti in un batter d’occhio. I cavi USB-C e USB-A inclusi rendono il collegamento a qualsiasi dispositivo un gioco da ragazzi, garantendo la massima compatibilità.

La sicurezza dei tuoi dati è di primaria importanza, ed è per questo che il My Book Duo è dotato di un software avanzato per la gestione dei dispositivi, il backup automatico e la protezione con password. Queste funzionalità garantiscono che i tuoi dati siano al sicuro da accessi non autorizzati e perdite accidentali.

Con il supporto per RAID 0, RAID 1 e JBOD (Just a Bunch Of Disks), hai il controllo totale sulla configurazione del tuo sistema di archiviazione. Scegli RAID 0 per ottenere prestazioni ottimali e la massima capacità di archiviazione, RAID 1 per la ridondanza dei dati e una maggiore sicurezza, o JBOD per utilizzare i due dischi separatamente.

Non dovrai sacrificare il tuo budget per ottenere questa soluzione di archiviazione di alto livello. Con uno sconto incredibile del 23% su Amazon, il WD 24TB My Book Duo Desktop è più accessibile che mai. Approfitta di questa offerta speciale per ottenere un prodotto di qualità a un prezzo imbattibile di soli 661,77 euro. Con la sua capacità impressionante, velocità eccezionale e funzionalità di sicurezza avanzate, questo dispositivo è la scelta definitiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.