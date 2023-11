Sisu: guarda subito il film in streaming

Il film Sisu: l’Immortale, uscito quest’anno nei cinema, è ora disponibile in streaming gratuito su Prime Video per chi ha un abbonamento Prime attivo. È già tra i contenuti più visti sul servizio, consigliato a chi ama le pellicole di guerra cariche d’azione. Vediamo di cosa si tratta.

Guarda in streaming il film Sisu

La storia è quella di un minatore alle prese con un gruppo di nazisti incontrati in Finlandia durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Senza anticipare troppo, ecco la sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale in italiano.

Durante gli ultimi disperati giorni della Seconda Guerra mondiale, un minatore solitario (Jorma Tommila) incrocia uno squadrone di nazisti nelle terre selvagge della Lapponia finlandese. I nazisti gli rubano l’oro, ma si rendono presto conto di non aver pestato i piedi a un minatore comune. Il termine finlandese “sisu” non ha un corrispettivo nella nostra lingua, ma questo leggendario ex…

La durata è pari a 1 ora e 31 minuti, il rating 18+ lo rende adatto solo a un pubblico adulto, per via della violenza di alcune sequenze. Il regista è Jalmari Helander (già al lavoro su Big Game: Caccia al Presidente). Nel cast di attori, oltre a Jorma Tommila (The Visitor) nei panni del protagonista principale, ci sono anche Aksel Hennie e Jack Doolan.

Tra le nuove uscite sulla piattaforma non c’è solo Sisu: segnaliamo anche Il Migliore dei Mondi di e con Maccio Capatonda, il road movie BLANCO: Bruciasse il Cielo, Amazing Fabio De Luigi, The Northman, La Terapia di Sebastian Fitzek, la seconda stagione di Prova Prova Sa Sa e 65: Fuga dalla Terra. È possibile vederle tutte con un abbonamento Prime: chi non lo ha ancora fatto può iniziare la prova di 30 giorni senza spese.

