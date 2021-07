Sit- Stand per laptop e PC a un prezzo BOMBA!

Quest'oggi vi parliamo di una promozione che riguarda un accessorio tanto stravagante quanto utile. Tutti noi ormai abbiamo un laptop o un tablet che trasportiamo ovunque e non sempre è comodissimo utilizzarli stando alzati o seduti su postazioni di fortuna. Su Amazon potete trovare un'interessante Sit- Stand portatile e totalmente regolabile al prezzo di soli 54,94 euro pari al 50% rispetto al prezzo di listino. Tutto quello che dovete fare è spuntare il coupon sconto prima di mettere il prodotto nel carrello.

Sit- Stand per laptop e PC: caratteristiche principali

Si tratta di un prodotto davvero versatile e facile da usare. Il sistema con molla a gas vi consente di regolare facilmente e comodamente la vostra posizione in pochi secondi. Questa scrivania regolabile in altezza vi consentirà di lavorare in una posizione più ergonomica e comoda, alleviando il dolore che potreste provare agli occhi, al collo e alle spalle quando siete seduto per lunghi periodi in posizioni innaturali.

La superficie superiore misura 27,5″x15,7″ e può ospitare due monitor di dimensioni moderate o un monitor e un laptop. L'esclusivo design a forma di U offre il 25% di spazio aggiuntivo per inserire anche un tablet o una tastiera e un mouse. La sua struttura è robusta e resistente così da contenere tutti i vostri device di cui avete bisogno mentre lavorate. Insomma, si tratta di un prodotto di altissima qualità e dalla grande versatilità. Al prezzo di soli 54,94 euro è da prendere al volo!