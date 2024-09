Site Creator, l'alternativa a Wix, permette di creare siti e landing page in un lampo

Nell’arco di un anno, ci sono due mesi in particolare durante i quali idee e nuovi progetti prendono forma: settembre, che coincide con il ritorno dalle vacanze, e gennaio, il primo mese del nuovo anno. Settembre è iniziato da pochi giorni, e sono già in tanti a domandarsi come realizzare un sito personale o un e-commerce senza alcuna conoscenza tecnica.

Le soluzioni sono due: affidarsi a una piattaforma esterna, con poche se non nulle possibilità di personalizzazione, o a un servizio di hosting web con un proprio dominio e un tool in grado di creare un sito senza toccare una sola riga di codice. A questo proposito segnaliamo la soluzione proposta da Infomaniak, azienda di web hosting con sede in Svizzera che nelle sue offerte di hosting web include Site Creator, la soluzione ideale per realizzare un nuovo sito da zero sfruttando l’intelligenza artificiale. Hosting Web, il piano più venduto, parte da 5,75 euro al mese, con la possibilità di provare il servizio gratis per 30 giorni.

Le caratteristiche chiave di Site Creator

L’utilizzo di Site Creator consente di creare un sito vetrina, un blog professionale o un negozio online sfruttando l’intelligenza artificiale e affidandosi ai temi professionali di Infomaniak. Ciascun utente può inoltre personalizzare a proprio piacimento le pagine del sito.

La procedura di realizzazione di nuovo sito web con Infomaniak è facile e veloce. Il primo step prevede la scelta di un nome dominio, cioè il nome che gli utenti visualizzeranno nell’url del sito. Dopodiché si sceglie uno tra i modelli di siti disponibili, a seconda del proprio settore di attività. Il passaggio seguente riguarda l’aggiunta di pagine, testi e immagini, con la possibilità di personalizzare l’aspetto del sito a 360 gradi con l’utilizzo di Site Creator. Infine, quando è tutto pronto, si è pronti a pubblicare il sito online.

Se la scelta ricade ad esempio si un e-commerce, lo strumento Site Creator offre la possibilità di scegliere un tema, quindi aggiungere i prodotti per poi metterli in vendita fin da subito. In aggiunta a ciò, si possono monitorare costantemente i propri ordini e lo stock in magazzino, creare buoni sconto e selezionare le modalità di pagamento (tra le opzioni disponibili con carta di credito come VISA o MasterCard tramite piattaforme come PayPal, Stripe o Mollie). A questo proposito, segnaliamo che Infomaniak non applica alcuna commissione sulle transazioni.

Una parte importante è rivestita anche dall’intelligenza artificiale proprietaria messa a disposizione da Infomaniak. Nella fattispecie, l’attenzione è tutta per l’assistente di scrittura integrato in Site Creator, grazie al quale ognuno può realizzare contenuti di qualità non solo per i propri prodotti, ma anche per articoli e pagine. Tra le altre cose, l’IA dell’azienda elvetica permette di riformulare testi, correggere grammatica e ortografia, tradurre testi nella lingua desiderata e scrivere pagine prodotto o articoli in modo più veloce.

Prezzi Hosting Web di Infomaniak

Come accennato all’inizio, il tool Site Creator è incluso con le soluzioni di hosting web e server cloud gestito promosse da Infomaniak. Il piano più venduto è Hosting Web, disponibile in offerta a partire da 5,75 euro al mese. Per maggiori informazioni visitate la pagina dedicata dell’azienda elvetica Infomaniak.