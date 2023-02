SiteGround: 76% di sconto e dominio gratis incluso

SiteGround è una società di hosting web fondata nel 2004 che offre un’ampia gamma di servizi hosting per siti web di qualsiasi dimensione. E grazie alla nuova promozione in corso, puoi ottenere fino al 76% di sconto più dominio, e-mail, SSL, CDN e backup gratuiti. L’offerta è valida per tutti e tre i piani: StartUp, adatto per chi è alle prime armi, GrowBig e GoGeek, ottimo per professionisti ed e-commerce.

Gestire il tuo sito web in semplicità

Potenziare il tuo business online non è mai stato così semplice grazie a SiteGround. La piattaforma offre una serie di strumenti utili per tutti i webmaster, garantendo al tempo stesso alcuni tra gli elementi essenziali del web hosting. Parliamo di siti web super veloci grazie alle infrastrutture di Google Cloud con vari livelli di ottimizzazione, SSL gratuito e backup giornalieri per il massimo della sicurezza, installazione di WordPress gestita (inclusi aggiornamenti automatici e supporto), gestione semplice del sito web tramite Area Clienti, registrazione dominio gratuita e servizio e-mail illimitato e affidabile.

Se scegli i piani superiori, come GrowBig e GoGeek, otterrai in più la possibilità di ospitare molteplici siti, PHP ultraveloce, strumento di Staging, supporto avanzato prioritario, integrazione Git e dare l’accesso white-laber ai clienti. Il piano più economico è StartUp: a soli 2,99 euro al mese, ottieni una vasta gamma di strumenti dedicati soprattutto a chi è alle prime armi. GrowBig (5,49 euro al mese) e GoGeek (8,49 euro al mese) sono invece orientati a progetti più grandi e che necessitano di un maggior numero di risorse. Grazie alla promozione in corso, risparmi fino al 76% di sconto e ottieni alcune funzionalità gratuite – tra cui la registrazione di un nuovo dominio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.