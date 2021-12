Siteground: vinci cassa Bluetooth con questo Quiz

Il 2021 volge al termine, anche per Siteground, società di Hosting tra le più utilizzate ed affidabili in rete. La quale, oltre a fare il bilancio di fine anno come ciascuno di noi, ha deciso di lanciare un Quiz per far vincere una cassa Bluetooth ai suoi utenti.

Vediamo come partecipare al quiz Siteground per vincere cassa Bluetooth.

Siteground: i dati del 2021

Sul sito ufficiale, Siteground afferma che negli ultimi 12 mesi ha lavorato come sempre dietro le quinte per assicurarsi di offrire un hosting ancora più veloce e sicuro.

Ecco alcuni servizi che hanno garantito tutto ciò:

La nuova configurazione MySQL per un’elaborazione più rapida delle query Un’esclusiva soluzione di Cache Dinamica (a pagina intera) attiva di default per tutti Nuovo sistema di backup delocalizzato per una maggiore sicurezza anche in situazioni estreme Nuovi e migliorati strumenti WordPress

Siteground Hosting: vantaggi

Ecco alcune caratteristiche del servizio di hosting Siteground:

ampliamento della selezione di strumenti WordPress che rendono la gestione, l’ottimizzazione e la protezione dei siti WP più semplice che mai Nuovissimo plugin SiteGround Security, gratuito e disponibile per tutti gli utenti WordPress. Il plugin ti protegge da tentativi di accesso dannosi, attacchi brute-force, hack e malware e ti aiuta ad adottare migliori pratiche di sicurezza Nuovo aggiornamento del nostro plugin SiteGround Optimizer che include una tecnologia di compressione avanzata delle immagini, un’esperienza utente migliorata e molto altro ancora

Migrazione al nuovo site tools

L'evento più importante che ha segnato il 2021 di Siteground è stata la complessa migrazione da cPanel al Site Tools. Ciò ha permesso il lancio di numerosi miglioramenti del servizio che non sarebbero stati possibili con il vecchio pannello di controllo.

Del resto, il servizio è nato proprio con lo scopo di creare e gestire un servizio capace di implementarsi in autonomia.

E sembra proprio che ci sono riusciti, almeno stando ai feedback dei suoi clienti. Ogni anno, infatti, la società li interpella per farli valutare il suo servizio, con un ottimo riscontro: una media del 98% di soddisfazione dei clienti.

Come partecipare a Quiz di Siteground

E ora veniamo al punto focale dell'articolo: il Quiz. Che permette di vincere una utilissima, ed esteticamente gradevole, cassa bluetooth portatile.

Come funziona? Partecipando al Quiz, entrerai nel novero di quanti saranno sorteggiati il 10 gennaio 2022, tra i quali uscirà il vincitore del premio finale.

Ecco il link per partecipare al Quiz di Siteground…ed in bocca al lupo!