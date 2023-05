SiteGround: con WordPress preinstallato il tuo sito è subito online

Realizzare il proprio sito Web è il sogno di molte persone. A meno di non avere adeguata preparazione tecnica, però, può non risultare così semplice come si potrebbe pensare.

WordPress, il Content Management System più utilizzato al mondo, è semplice da padroneggiare ma può creare qualche piccolo problema in fase di installazione.

Senza l’aiuto dell’hosting, infatti, è necessario configurare a mano i file: un’operazione facile per gli addetti ai lavori, decisamente meno agevole per chi non è esperto del settore.

In questo senso, dunque, la scelta della piattaforma può rendere molto più facile i primi passi di un webmaster. Scegliendo un hosting che offre WordPress preinstallato, infatti, è possibile rendere il CMS attivo con pochi e semplici clic.

Con SiteGround il tuo sito con WordPress preinstallato è subito pronto

Un provider come SiteGround, per esempio, oltre a un livello di qualità elevata permette di gestire al meglio WordPress.

Stiamo parlando di piani hosting specializzati in questo CMS che, in tal senso, offrono diversi strumenti specifici.

Oltre all’installazione semplificata, infatti, tutte le sottoscrizioni includono vantaggi di vario tipo. Il plugin WP Migrator, per esempio, consente di facilitare il passaggio di hosting da parte di un sito già esistente creato con tale CMS.

Gli aggiornamenti automatici dei plugin, poi, sono un altro vantaggio da non sottovalutare. Con un sito aggiornato, infatti, è molto più difficile avere a che fare con bug o, ancora peggio, con potenziali intromissioni di hacker.

A rendere tutto ancora più interessante, poi, vi sono le attuali promozioni specifiche per i piani WordPress.

Il piano StartUp, ideale per chi intende realizzare il proprio primo sito/blog, è disponibile per soli 1,99 euro (più IVA) al mese.

Tenendo conto che questo include, oltre a quanto già detto, anche:

Dominio gratuito

SSL gratuito

Backup giornalieri

CDN gratuita

Email gratuite

Database illimitati

risulta facile capire perché questa è un’occasione da non farsi scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.