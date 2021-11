SiteGround continua il Black Friday con super sconti

L'azienda bulgara ha esteso il Black Friday fino a domenica, quindi gli utenti possono ancora approfittare delle ottime promozioni sui tre piani di hosting WordPress. SiteGround offre abbonamenti a partire da 2,59 euro/mese (IVA esclusa) con sconti fino all'80%. Sono disponibili vari tool per la migrazione e la creazione rapida di siti, sfruttando il popolare CMS.

SiteGround: hosting in offerta per il Black Friday

SiteGround propone tre piani di hosting WordPress: StartUp, GrowBig e GoGeek. La scelta dipende dal tipo di sito da ospitare e dal numero di visite previste. Quest'ultimo parametro è direttamente correlato alle risorse hardware necessarie. Tutti i piani includono un dominio gratuito (.it, .com, .org, .net, .biz e .info) per il primo anno, sottodomini illimitati, certificato SSL, database MySQL illimitati, CDN gratis, protocollo HTTP/2, account email illimitati, backup giornaliero, installazione WordPress e migrazione dal vecchio provider.

Il piano StartUp è indicato per un sito con un massimo di 10.000 visite mensili. Sono disponibili 10 GB di spazio su SSD. Il piano GrowBig, indicato per un numero illimitato di siti con un massimo di 100.000 visite mensili, offre 20 GB di spazio su SSD, backup su richiesta, PHP più veloce e Staging (creazione di una copia del sito). Infine, il piano GoGeek (siti illimitati con 400.000 visite mensili), include 40 GB di spazio su SSD, creazione di archivi Git, gestione clienti e assistenza prioritaria.

Questi sono i prezzi (IVA esclusa) per il Black Friday:

StartUp: 2,59 euro/mese

GrowBig: 4,59 euro/mese

GoGeek: 6,99 euro/mese

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti e rimborsati entro 30 giorni.