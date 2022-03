SiteGround festeggia 18 anni con lo sconto del 69%

SiteGround, nota azienda spagnola che offre diversi servizi di hosting, festeggia i 18 anni di attività. Per celebrare l’evento è stata annunciata una promozione imperdibile. Gli utenti possono sottoscrivere l’abbonamento per un anno ai piani di hosting WordPress gestito con uno sconto del 69%, potendo anche usufruire della migrazione del sito dal vecchio provider e gratuitamente per tre mesi del servizio Site Scanner.

SiteGround: offerta di compleanno

SiteGround offre tre piani di hosting WordPress gestito: StartUp, GrowBig e GoGeek. La scelta dipende principalmente dal numero di siti da ospitare e quindi dalle risorse hardware dedicate. Ci sono infatti diverse caratteristiche in comune, tra cui il dominio gratuito (.it, .com, .org, .net, .biz o .info) per il primo anno, sottodomini illimitati, database MySQL illimitati, account FTP ed email illimitati (massimo 10 GB), CDN e certificato SSL gratuiti.

Tutti piani permettono inoltre di effettuare il backup giornaliero, supportano il protocollo HTTP/2 e garantiscono la sicurezza tramite firewall e protezione antispam. Ovviamente è disponibile l’installazione gratuita e l’aggiornamento automatico di WordPress. Gli utenti possono anche utilizzare il tool per la migrazione dal vecchio provider.

Il piano StartUp (indicato per un singolo sito con circa 10.000 visite mensili) include 10 GB di spazio su SSD. Il piano GrowBig (siti illimitati con circa 100.000 visite mensili) offre invece 20 GB di spazio, backup on demand e funzionalità di staging (copia del sito per effettuare modifiche senza toccare la versione online). Infine, il piano GoGeek (siti illimitati con 400.000 visite mensili) include 40 GB di spazio, maggiori risorse hardware, creazione di archivi Git e assistenza prioritaria.

Grazie all’offerta di compleanno, l’abbonamento può essere sottoscritto con uno sconto del 69%. I prezzi IVA esclusa sono: 3,99 euro/mese (StartUp), 6,99 euro/mese (GrowBig) e 10,79 euro/mese (GoGeek). La promozione include tre mesi gratis del servizio Site Scanner che controlla il sito ogni giorno per rilevare eventuali violazioni o infezioni. L’acquisto può essere effettuato con carta di credito. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

