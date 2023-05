SiteGround: fino all'84% di sconto per l'hosting sostenibile

Il futuro è green e SiteGround lo sa bene: il noto provider di servizi hosting, infatti, è impegnato a contribuire alla sostenibilità ambientale attraverso azioni eco-friendly. Prima tra tutte, la decisione di trasferire la propria infrastruttura su Google Cloud, il cui data center bilancia il 100% dell’energia consumata con energia rinnovabile e segue un percorso di neutralità del carbonio.

In questo modo, SiteGround riduce la propria impronta ecologica offrendo al tempo stesso servizi hosting veloci, sicuri e affidabili a prezzi competitivi. In occasione del suo 19esimo compleanno, infatti, il provider sta offrendo sconti fino all’84% su tutti i piani di hosting: un’opportunità limitata per accedere a piani di hosting perfetti per far crescere il tuo sito web.

Una panoramica dei piani SiteGround

Il piano StartUp, al prezzo imbattibile di soli 1,99 euro al mese, è ottimo per progetti di piccole dimensioni e ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per far partire il tuo sito – inclusi dominio, SSL, CDN, database ed e-mail gratuite, trasferimento dati illimitato, spazio web, backup giornalieri e molto altro ancora.

Se invece hai bisogno di molte più risorse, i piani GrowBig e GoGeek potrebbero essere più adatti alle tue esigenze. Il piano GrowBig, al prezzo di soli 3,99 euro al mese, ti offre spazio web e trasferimento dati illimitato. E se sei alla ricerca di un piano di hosting avanzato, in grado di supportare siti web di grandi dimensioni e ad alto traffico, il piano GoGeek è la scelta ideale per te, a soli 5,99 euro al mese.

Tutti e tre i piani di hosting offrono numerosi vantaggi, come l’e-commerce integrato, supporto WordPress gestito, backup giornalieri, e-mail gratuite, e molto altro ancora. Perciò, se vuoi garantire la massima efficienza del tuo sito web senza rinunciare alla sostenibilità, non perdere l’occasione di scegliere uno dei piani di hosting di SiteGround con uno sconto fino all’84%. Ma affrettati: l’offerta è a tempo limitato.

