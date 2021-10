SiteGround: hosting in offerta speciale (sconto 69%)

Prosegue l'ottima promozione di SiteGround per i tre piani di hosting WordPress gestito. L'azienda bulgara propone uno sconto del 69% sull'abbonamento con prezzi a partire da 3,99 euro/mese (IVA esclusa). Gli utenti possono quindi approfittare dell'offerta per sfruttare uno dei migliori servizi di hosting sul mercato.

SiteGround: sconto del 69% per tre piani

I tre piani di SiteGround sono indicati per ospitare uno o più siti, quindi la principale differenza è rappresentata dalle risorse hardware. Ovviamente tutti permettono di utilizzare WordPress, uno dei CMS più popolari. Gli utenti possono sfruttare il tool per la migrazione gratuita dal vecchio provider e la funzionalità di aggiornamento automatico.

Il piano StartUp consente di ospitare un sito con un massimo di 10.000 visite mensili. Sono disponibili 10 GB di spazio su SSD, dominio gratuito (.it, .com, .org, .net, .biz e .info) per il primo anno, sottodomini illimitati, CDN di Cloudflare, certificato SSL, protocollo HTTP/2, database MySQL illimitati, account email e backup giornaliero.

Il piano GrowBig permette di ospitare un numero illimitato di siti con circa 25.000 visite mensili, sfruttando 20 GB di spazio. Oltre alle funzionalità del piano StartUp ci sono: backup su richiesta, PHP ultraveloce e Staging (creazione di una copia del sito). Il piano GoGeek, infine, supporta siti illimitati con circa 100.000 visite mensili e offre 40 GB di spazio, la creazione di archivi Git e priorità nell'assistenza tecnica.

I prezzi (IVA esclusa) in promozione sono:

Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti e rimborsati entro 30 giorni.