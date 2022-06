Con Siteground hosting Wordpress gestito con l'80% di sconto

WordPress è un CMS straordinario che, attualmente, rappresenta la miglior base su cui realizzare un sito web.

Tra i tanti vantaggi legati alla piattaforma possiamo elencare la quantità e la qualità dei plugin e dei temi grafici, così come il supporto di una community e di moltissimi sviluppatori. Affinché questo Content Management System offra il meglio di sé, è però necessario offrirgli delle fondamenta solide.

In questo contesto un hosting WordPress gestito rappresenta una base straordinaria da cui partire, offrendo tutto ciò che serve per far funzionare al meglio un sito così realizzato.

A fornire servizi di questo tipo vi sono svariati provider ma, a livello di rapporto qualità-costo, Siteground rappresenta senza ombra di dubbio la punta di diamante del settore.

Hosting WordPress gestito: Siteground offre soluzioni adatte a tutti

In questo caso, Siteground offre 3 diverse proposte ovvero:

StartUp

GrowBig

GoGeek

Nel primo caso parliamo di una sottoscrizione ideale per chi cerca un hosting WordPress adatto a piccoli siti, blog personali e simili. L’offerta prevede un dominio gratuito, 10 GB di spazio su SSD per l’archiviazione file, un database MySQL illimitati e un sistema di backup giornaliero.

Grazie all’80% di sconto, StartUp è disponibile per appena 2,49 euro al mese (più IVA).

GrowBig è invece per chi ha piccoli E-commerce o siti con una certa portata di visite e contenuti. Tale abbonamento propone, tutto quello incluso nella precedente formula portando però a 20 i GB disponibili, aggiungendo un sistema di backup on demand avanzato e proponendo un’interessante funzione di staging.

Il tutto per un costo, sempre in virtù dello sconto dell’80%, pari a 4,59 euro al mese (più IVA).

Infine, il piano GoGeek si presenta come ideale per i progetti ambiziosi e per i siti di piccole-medie aziende. In questo senso, è possibile aggiungere a quanto già detto la gestione del sito in white-label, DNS privato gratuito, assistenza prioritaria avanzata e un hardware più performante, per velocità di caricamento elevatissime.

E il prezzo? Con gli sconti, GoGeek è disponibile a soli 6,99 euro al mese (più IVA).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.