Siteground: in offerta l'hosting consigliato da WordPress

WordPress è, ad oggi, una delle piattaforme più comuni per la realizzazione e gestione di siti web. Sicurezza e prestazioni, ma anche personalizzazione e tanti plugin disponibili lo distinguono dalla concorrenza. Per dare vita a un portale online, la sola piattaforma non basta: ci vuole anche un hosting, che sia però al tempo stesso compatibile. Tra quelli raccomandati dallo stesso WordPress c’è Siteground: questa potente piattaforma di hosting gestito è utilizzata da quasi tre milioni di domini.

Il motivo è presto detto: a rendere Siteground una delle piattaforme più amate è la grande quantità di servizi e strumenti che offre ai webmaster. Ad esempio certificati SSL gratuiti, backup giornalieri, servizio e-mail, strumento di staging, toolkit per sviluppatori e strumenti di collaborazione. Siteground garantisce prestazioni eccellenti e gestisce automaticamente sicurezza e aggiornamenti; se hai già un sito web puoi trasferirlo senza preoccupazioni grazie al plugin migrator gratuito, mentre per chi ha appena iniziato c’è WordPress Starter che permette di ottenere WordPress installato automaticamente nell’account insieme ai plugin che preferisci.

E il prezzo? Grazie alla promozione in corso, accessibile tramite questo link, tutti i piani di hosting per WordPress sono in offerta all’80% di sconto. Il più venduto è il piano GrowBig a 4,59 euro al mese, che include (tra le altre cose):

Siti web illimitati

20 GB spazio web

100 mila visite mensili

Dominio gratis

SSL gratuito

CDN gratis

Email gratis

PHP più veloce del 30%

Il piano StartUp, in offerta a 2,49 euro al mese, è il più adatto per coloro che sono alle prime armi oppure vogliono aprire un blog senza troppe pretese. Il piano include un sito web, 10 GB di spazio web e 10 mila visite mensili, dominio gratis, SSL gratuito, CDN gratis ed e-mail gratis. Infine il piano GoGeek – a 6,99 euro al mese – è utile per professionisti oppure e-commerce. Tra i servizi inclusi, infatti, troviamo anche: gestione del sito in white-label, DNS privato gratuito, più risorse e assistenza prioritaria avanzata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.